名家論壇》鄭仲嵐／台灣申請加入CPTPP　日本是關鍵？

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其中，日本官方也對此表達正面態度，包括正在美國紐約訪問的外務大臣茂木敏充，也在網路記者會面對媒體詢問時回應「我們對此歡迎，就我國的戰略觀點，以及全體國民的理解下做出應對」。
甚至對於加盟條件，茂木敏充也表示「台灣是擁有自由、民主主義、基本人權、法律支配等基本價值國家，是與我國共享密切經貿關係，極為重要的夥伴」。給予台灣相當積極地評價外，也認為台灣滿足CPTPP加盟的各種自由貿易精神條件，抱有先天優勢。
2018年12月正式上路的CPTPP，原先是美國所主導的跨太平洋夥伴全面進展協定（TPP），後來美國在川普政府上台後，於2017年退出。隨後，日本在主導其他國家成立CPTPP至今，也因此，在加盟與否，日本的關鍵至為重要。
中國申請引發質疑
而同樣地，搶先在台灣之前，中國也於先前16日遞交了加盟申請。中國國家主席習近平也在17日於塔吉克舉辦的上海合作組織中，以影片致詞強調會員各國間必須「持續推進貿易和投資自由化便利化，保障人員、貨物、資金、數據安全有序流動，打造數字經濟、綠色能源、現代農業合作增長點。」替自由貿易背書。
不過，中國是否真能遵守自由貿易精神，也受到會員國質疑。包括澳洲外交貿易部長特漢（Dan Tehan）也重申，除了會員國的支持外「兩國間的部長能否重啟合作」也很重要。先前中澳因為新型冠狀病毒溯源問題引發外交嫌隙，讓中國一度霸道採用高關稅手段反制。
再者，中國是否是認真想加入，也引來日本媒體質疑。《日本經濟新聞》就在社論中指出，稱中國「只是想代替離開的美國，想要掌握亞太貿易及投資的主導權」，並懷疑共產主義獨裁體制的中國，本身就與CPTPP的自由貿易精神互相排擠。
該報並分析，CPTPP的規定詳盡，包括不能獨厚國有企業、政府不能過度介入自由貿易規律等，中國一個都沒有。特別是數據流通上，中國的數據極不透明，不可能會跟他國開誠佈公，以及自由貿易下前提是不得奴役、勞動或搾取勞動力，中國在維吾爾族的「血棉花」問題上，也無法獲得信任。
但話雖如此，仍有跟中國較有好的國家，如馬來西亞等表示歡迎態度，其他包括新加坡等，未來也預計會支持。只是在近來中國恆大地產風暴，以及先前螞蟻金服遭中國強制接受，以及香港國安法等議題，確實讓許多國家對中國的貿易安全等產生疑慮。
台日兩國再度攜手
由此可見，對於台灣加入CPTPP來說，本質上在先天金融體質台灣就佔有極大優勢。不過，由於政治因素上，台灣申請加盟勢必會引來中國強烈反擊，中國國台辦與官媒環球時報等已發評論攻擊外，未來想必也會施壓其他會員國要求不可接納台灣。
不過就台日關係來說，在CPTPP內佔有極大份量的日本，或許可以成為組織內的調和關鍵，聯繫其他國家支持台灣。正巧中國先前才以有蟲為由禁止輸入台灣釋迦跟蓮霧，國台辦還在22日聲稱「科學合理、完全正當」，台灣在隨後遞交申請，恰巧也讓其他國家看到中國「政治刁難」的一面。
而台灣能否拿出自由貿易誠意，跟日本的合作也相當重要。過去台日間經貿的老問題「福島核災區週邊縣市食品」能否成功解禁，將是兩邊下一階段談判重點。加上美國已經於22日早先一步解禁，未來台灣只要標示得宜，給消費者自由選擇空間下解禁，應該是開啟台灣重回自由貿易談辦桌關鍵之鑰。
令人莞爾一笑地是，當年美國成立TPP時，中國也一度視其為美國「對華經貿圍堵」政策的一環來警戒，但是在數年後，反而是換中國遞交申請。
包括日本官方在內，外務大臣茂木敏充也在訪問美國時，建議國務卿布林肯盡快考慮回歸CPTPP，加上遞交申請正在審核中的英國，預期未來自由貿易國家的根基，將在CPTPP愈來愈壯大。
●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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