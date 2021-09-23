她與章子怡都是「八大金釵」！如今42歲　是11個孩子的媽

42歲的大陸女星袁泉出演多部影視作品，還得過許多獎項的肯定，不過鮮少人知道，她在就學時期，與章子怡、秦海璐、胡靜、張彤、李敏、曾黎、梅婷並稱「八大金釵」。而事業有成的袁泉不忘做公益，領養了10個孩子，加上自己的女兒，可以說是「11個孩子的媽」。

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袁泉在1999年時拍攝電影《春天的狂想》，她在該片中飾演「周小玫」一角，沒想到她的第一部電影作品，就讓她奪下了金雞獎的「最佳女配角獎」，隔年她主演的電影《藍色愛情》則是一舉拿下「北京大學生電影節」的最佳女演員獎殊榮，且再度入圍了金雞獎的「最佳女主角獎」，以及華語電影傳媒大獎的「最佳女演員」，有多項獎項的肯定。但她沒因此止步不前，反而更加努力，在7年內就獲得金雞獎「最佳女配角」與百花獎「最佳女配角」，2009年時還以電影《如夢》入圍了金馬獎「最佳女主角」。

▲袁泉拍攝第一部電影就爆紅。（圖／翻攝袁泉微博）

此外，袁泉在1999年時與夏雨相識進而相戀，愛情長跑多年他們終於在2009年結婚，婚後育有一女。而袁泉不忘在事業得意時投身公益，從2002年就開始做慈善與捐款，有餘裕的她還領養了10個貧困地區的孩童，成為佳話。