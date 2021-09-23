COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

她與章子怡都是「八大金釵」！如今42歲　是11個孩子的媽

▲袁泉事業有成，不忘投身公益造福社會。（圖／翻攝袁泉微博）
▲袁泉事業有成，不忘投身公益造福社會。（圖／翻攝袁泉微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-09-23 16:43:14｜2021-09-23 16:50:04

42歲的大陸女星袁泉出演多部影視作品，還得過許多獎項的肯定，不過鮮少人知道，她在就學時期，與章子怡、秦海璐、胡靜、張彤、李敏、曾黎、梅婷並稱「八大金釵」。而事業有成的袁泉不忘做公益，領養了10個孩子，加上自己的女兒，可以說是「11個孩子的媽」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
袁泉在1999年時拍攝電影《春天的狂想》，她在該片中飾演「周小玫」一角，沒想到她的第一部電影作品，就讓她奪下了金雞獎的「最佳女配角獎」，隔年她主演的電影《藍色愛情》則是一舉拿下「北京大學生電影節」的最佳女演員獎殊榮，且再度入圍了金雞獎的「最佳女主角獎」，以及華語電影傳媒大獎的「最佳女演員」，有多項獎項的肯定。但她沒因此止步不前，反而更加努力，在7年內就獲得金雞獎「最佳女配角」與百花獎「最佳女配角」，2009年時還以電影《如夢》入圍了金馬獎「最佳女主角」。

▲袁泉事業有成，不忘投身公益造福社會。（圖／翻攝袁泉微博）
▲袁泉拍攝第一部電影就爆紅。（圖／翻攝袁泉微博）
此外，袁泉在1999年時與夏雨相識進而相戀，愛情長跑多年他們終於在2009年結婚，婚後育有一女。而袁泉不忘在事業得意時投身公益，從2002年就開始做慈善與捐款，有餘裕的她還領養了10個貧困地區的孩童，成為佳話。

▲袁泉在2009年與夏雨結婚。（圖／翻攝袁泉微博）
▲袁泉在2009年與夏雨結婚。（圖／翻攝夏雨微博）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀