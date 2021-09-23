中市校園BNT疫苗開打　少數不適無大礙

台中市12至18歲青少年施打BNT疫苗，近95%同意接種，今(23)日起施打，市長盧秀燕前往忠明高中關心高中部學生接種情形，她表示，今施打狀況大致良好，學生大多非常期待，市府對於首次為學生接種疫苗絕不掉以輕心，與各醫療院所提高準備密切觀察學生情況，希望有備無患一切順利。

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盧秀燕表示，市府自今日起至10月8日止將為全市高、國中學生進行BNT疫苗第一劑接種作業，大部分皆安排於校園內施打，市府已安排42組行政契約的合約醫療院所至各校負責學生疫苗接種作業，台中市疫苗覆蓋率已突破五成。

盧秀燕提到，若學生出現身體不適情況，學校提供學生三天疫苗假可以申請，不會納入學生個人出缺席紀錄，也不會扣減其學業成績評量，家長可以放心，市府已請學校適時調整後續課程內容，以靜態活動為主，並持續注意學生身體狀況，也叮嚀學生回家後應多喝水、充足睡眠；另今早有學生傳出施打疫苗後身體不適及少數暈針等情形，送醫後已無大礙。

教育局說，此次疫苗接種視學生及家長依照個人需求和意願自由選擇是否接種，統計回收意願書，全市高、國中及五專130校共15萬7245位學生中，有14萬8478位有意願接種疫苗，有意願接種比率達94.42%，其中同意在校集中接種計14萬6257位（93.01%）、自行至醫療院所施打計2221人（1.41%）；另，國小滿12歲學童則依照中央規劃，請家長於中央公告時間至疫苗意願登記系統登記。

教育局表示，台中市今日上午共有三校施打BNT，包括慈明高中、明道高中、大里高中，截至中午已施打2211人，共4人身體不適送醫診治，其中2人症狀為胸悶，1人心臟不適、1人過度換氣，學校已通知學生家長，並派員陪同學生，目前4名學生均已返家休息。