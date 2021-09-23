南投水溝撈到小石虎　善心民眾差點當貓收編回家！

在農田中找到寶！南投市一位民眾近日在屋外聽到貓叫聲，出外查看發現鄰居農地的溝渠中竟有一隻落湯小貓，看牠楚楚可憐的模樣心生憐惜，開心地將要收編牠的消息傳上網路後，竟被朋友提醒這隻似乎「不是貓」而是保育類動物石虎，讓民眾驚奇萬分！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾在水溝中發現淚眼花花的小石虎。（圖／Facebook粉專：石虎保育大使 阿虎加油）

× ▲民眾在水溝中發現淚眼花花的小石虎。（圖／Facebook粉專：石虎保育大使 阿虎加油）

南投市民日前在屋外聽到貓叫聲，檢查後在鄰居房屋旁的水溝發現一隻小貓泡在其中，趕忙將其撈起並放在農田中吹乾，等待許久都未有母貓接近，擔心置於原處會遭附近狗兒襲擊，故將小貓帶回家中、準備收編！

▲小石虎模樣可愛，讓人非常想親近。（圖／Facebook粉專：石虎保育大使 阿虎加油）

× ▲小石虎模樣可愛，讓人非常想親近。（圖／Facebook粉專：石虎保育大使 阿虎加油）

與家人商量好後，此民眾開心地將消息發上社交平台，結果朋友盯著小貓的照片左看右看，發現這貓咪的紋路似乎不是常見的虎斑貓，很有可能是台灣保育類動物石虎！於是立即與特有生物研究保育中心的團隊「石虎保育大使 阿虎加油」聯繫，將這隻「小貓咪」送往急救站。

▲石虎：看清楚我的花紋！我不是小貓咪啦！（圖／Facebook粉專：野生動物急救站）

× ▲石虎：看清楚我的花紋！我不是小貓咪啦！（圖／Facebook粉專：野生動物急救站）

經檢查過後確認小貓咪其實是幼年公石虎，除了有些瘦弱和脫水外健康無虞，推測應是棲息地周邊進行整地時驚擾到石虎媽媽，於是遺棄較為瘦弱的寶寶逃走。被救援後則由人員代為母職，預計長大後會接受野放訓練及評估，未來再將牠放回山林。網友則回覆：「小虎加油喔！也希望石虎媽媽平安」、「還好沒遭到流浪狗的毒手」、「希望石虎不要絕種」、「說句實話，我家養很多隻花色跟這很像的流浪貓，我強烈懷疑他們是不是石虎（或是有石虎血統的流浪貓）」對於這個問題則可參照以下文章辨認，確認一下你家的貓咪到底是不是正港喵喵吧！

（編輯：李惠婷）