COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

小彬彬轉型CEO月入百萬　吸金「生財工具」曝光

▲小彬彬翻身百萬CEO。（圖／翻攝小彬彬微博）
▲小彬彬翻身百萬CEO。（圖／翻攝小彬彬微博）

記者羅凌筠/台北報導

2021-09-23 17:14:44｜2021-09-23 17:19:12

童星出身的小彬彬（溫兆宇）開羊肉爐餐廳失利欠債，靠著金主投資「億萬之星」影視公司翻身，創下5個月500多萬的營業額，小彬彬掛名執行長，上《命運好好玩》大談生財之道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小彬彬遇房地產金主投資4千萬。（圖／翻攝小彬彬微博）
▲小彬彬遇房地產金主投資4千萬。（圖／翻攝命運好好玩官方頻道
小彬彬本來自己開影視公司，遇到房地產集團老闆拿出30萬請他拍攝自傳，小彬彬完成這件案子後，老闆說其實自己也想成立影視公司，「他就投資4千萬進來，叫我當執行長。」本來老闆想配乾股給小彬彬，但小彬彬拒絕，「我不要拿股分，因為開餐廳吃過虧，賺錢大家賺，賠錢也要大家虧，所以我要薪水就好，他說沒關係，那我給你紅利，有賺就給40%。」

小彬彬努力幫老闆招生，64小時的課程要價2萬8千8，5個月營業額500多萬，每月進帳1百萬以上，主持人何篤霖驚訝有星夢的人這麼多？小彬彬說，「我們終身複訓免費，學完公司出錢自製影片，讓他們參與拍攝，給他們薪水。」學員等於有機會學以致用。

不過遇到疫情，課程被迫停擺，小彬彬轉做線上教學，招生費用相對便宜，1個人6千元，小彬彬說：「線上可以一次300人上課，我們有生財器具，沒想到效果滿好的。」

▲小彬彬月營業額約100萬元。（圖／翻攝命運好好玩YouTube官方頻道）
▲小彬彬月營業額約100萬元。（圖／翻攝命運好好玩官方頻道）
小彬彬向《NOWnews今日新聞》透露，約花20萬元購入專業攝影機、導播器，攝影棚採4機串接，增購設備後招募學員，每個月約招納30個學生，先前澎恰恰、范植偉當過客座老師，小彬彬後續計畫再約地球（李嘉文）等華岡藝校同學，來當客座老師。

因為疫情衝擊，小彬彬影視公司受到影響，每月虧損約30萬元，但是小彬彬表示，公司另一大主要收入來源是帶貨直播，招生不受影響，小彬彬近來準備電影《迷路回家》前置作業，預計資金2000萬，海選活動吸引430人徵選，若遇具潛力新人，小彬彬也有意願簽進自己的經紀公司。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀