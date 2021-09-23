小彬彬轉型CEO月入百萬　吸金「生財工具」曝光

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小彬彬本來自己開影視公司，遇到房地產集團老闆拿出30萬請他拍攝自傳，小彬彬完成這件案子後，老闆說其實自己也想成立影視公司，「他就投資4千萬進來，叫我當執行長。」本來老闆想配乾股給小彬彬，但小彬彬拒絕，「我不要拿股分，因為開餐廳吃過虧，賺錢大家賺，賠錢也要大家虧，所以我要薪水就好，他說沒關係，那我給你紅利，有賺就給40%。」
小彬彬努力幫老闆招生，64小時的課程要價2萬8千8，5個月營業額500多萬，每月進帳1百萬以上，主持人何篤霖驚訝有星夢的人這麼多？小彬彬說，「我們終身複訓免費，學完公司出錢自製影片，讓他們參與拍攝，給他們薪水。」學員等於有機會學以致用。
不過遇到疫情，課程被迫停擺，小彬彬轉做線上教學，招生費用相對便宜，1個人6千元，小彬彬說：「線上可以一次300人上課，我們有生財器具，沒想到效果滿好的。」
小彬彬向《NOWnews今日新聞》透露，約花20萬元購入專業攝影機、導播器，攝影棚採4機串接，增購設備後招募學員，每個月約招納30個學生，先前澎恰恰、范植偉當過客座老師，小彬彬後續計畫再約地球（李嘉文）等華岡藝校同學，來當客座老師。
因為疫情衝擊，小彬彬影視公司受到影響，每月虧損約30萬元，但是小彬彬表示，公司另一大主要收入來源是帶貨直播，招生不受影響，小彬彬近來準備電影《迷路回家》前置作業，預計資金2000萬，海選活動吸引430人徵選，若遇具潛力新人，小彬彬也有意願簽進自己的經紀公司。
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