販毒行銷企業化　栽同一警手中

臺中市刑大執行網路巡邏，發現吳男與郭男共組販毒集團，該集團主打多種限時促銷活動來吸引客人，並強調「以客為尊」，會根據氣候變化及特殊節日透過微信來噓寒問暖、關心客人的生活。經臺中市刑大長期監控，查獲以兩人為首的販毒集團，起出毒品咖啡包38包(毛重226克)、愷他命、手機等證物，臺中地檢署以販賣第三級毒品罪嫌將吳、郭兩名犯嫌起訴。
記者鄧力軍/台中報導
2021-09-23 17:19:38
臺中市刑大表示，該販毒集團利用通訊軟體將販毒企業化經營，經常推展促銷活動，強調「新產品」、「新口感」來吸引民眾回購，隨時注意客人的喜好，來增加客人的「回購率」；並噓寒問暖對客人傳簡訊「今天有點冷，記得多穿一點」，再加上隨時舉辦「限時促銷」等活動，只要3分鐘內來電就能折扣200元，讓客人感受「CP值」超高。
販毒的吳男與郭男異想天開，在車上放數本「人力資源管理」的大學教科書籍來佯裝是學生族群，沒想到警方早已查清楚他們的底細，被警方循線逮捕。查獲現場1名員警認出郭男，問郭男「我是不是抓過你」、「髮型換了捏」，郭嫌還脫口回答「每次都被你抓」，讓警方不禁苦笑，奉勸「不要再做歹…不然你會一直被抓」，郭嫌兩次皆擔任販毒小蜜蜂都是被同一警查獲，警方苦勸希望日後見面不是再替你上銬。
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