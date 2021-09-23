COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

販毒行銷企業化　栽同一警手中

▲ 郭姓毒販二度被同一位台中市刑大員警捕逮 (圖/記者鄧力軍翻攝 )
▲ 郭姓毒販二度被同一位台中市刑大員警捕逮 (圖/記者鄧力軍翻攝 )

記者鄧力軍/台中報導

2021-09-23 17:19:38

臺中市刑大執行網路巡邏，發現吳男與郭男共組販毒集團，該集團主打多種限時促銷活動來吸引客人，並強調「以客為尊」，會根據氣候變化及特殊節日透過微信來噓寒問暖、關心客人的生活。經臺中市刑大長期監控，查獲以兩人為首的販毒集團，起出毒品咖啡包38包(毛重226克)、愷他命、手機等證物，臺中地檢署以販賣第三級毒品罪嫌將吳、郭兩名犯嫌起訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺中市刑大表示，該販毒集團利用通訊軟體將販毒企業化經營，經常推展促銷活動，強調「新產品」、「新口感」來吸引民眾回購，隨時注意客人的喜好，來增加客人的「回購率」；並噓寒問暖對客人傳簡訊「今天有點冷，記得多穿一點」，再加上隨時舉辦「限時促銷」等活動，只要3分鐘內來電就能折扣200元，讓客人感受「CP值」超高。

販毒的吳男與郭男異想天開，在車上放數本「人力資源管理」的大學教科書籍來佯裝是學生族群，沒想到警方早已查清楚他們的底細，被警方循線逮捕。查獲現場1名員警認出郭男，問郭男「我是不是抓過你」、「髮型換了捏」，郭嫌還脫口回答「每次都被你抓」，讓警方不禁苦笑，奉勸「不要再做歹…不然你會一直被抓」，郭嫌兩次皆擔任販毒小蜜蜂都是被同一警查獲，警方苦勸希望日後見面不是再替你上銬。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀