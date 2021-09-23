填錯五倍券資料有解！經濟部：9／27新增更正功能

振興五倍券在22日開放數位綁定及加碼券登記後，截至今（23）日15時，已突破284萬人，但有不少民眾反應，不慎將個人資料輸入錯誤，稍早經濟部公告，預計在下週一（27日）新增資料修改功能，屆時民眾可登入五倍券官網，進行個人姓名、手機、電子郵件等資料的修改。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-23 17:21:28
經濟部表示，昨日開放數位綁定及加碼券登記後，民眾反應相當熱烈。但不少民眾向1988專線反映，為搶快完成加碼券登記，常有將個人資料輸入錯誤之情形發生，民眾擔心加碼券中籤後會收不到通知，而影響個人權益。對此，經濟部表示，將在官網加碼券登記的欄位中，新增資料修改的功能，讓民眾可以做資料修正，解決資料輸入錯誤所造成的困擾。
經濟部指出，新增的資料修改功能預計在下週一上線，民眾可登入五倍券官網，進行個人姓名、手機、電子郵件等資料的修改，但為維護資料的安全與穩定，選擇數位券共同綁定者，如要進行共同綁定人的資料修正，需以主綁人的身分證號/統一證號+健保卡卡號登錄做身分認證；個人綁定者，輸入自已的身分證號/統一證號+健保卡卡號，登錄後即可進行資料修改；惟個人數位綁定成功後不得變更，在數位支付業者的綁定頁面中皆有提醒。
而各部會的加碼券，經濟部表示，民眾只要於10月8日完成加碼券登記，即可參加10月11日至15日進行之第一梯次抽籤，距今仍有超過兩週的時間可以登記，但一經登記送出即不可修改勾選內容，於確認送出之介面中都有顯著的提醒文字，民眾可詳加思考欲參與哪些券種的抽籤方才有利。