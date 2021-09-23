產學合作新模式！高雄港務分公司與中山大學簽意願書

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台灣港務公司高雄港務分公司與中山大學共同簽署合作意願書儀式，是由高雄港務分公司總經理張國明與中山大學校長鄭英耀共同主持，並代表雙方簽署合作意願書，見證產學合作新模式。
台灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理張國明表示，高雄港承襲著百年來作為台灣最大對外貿易港口的重責大任，經過各階段的建設與開發，港的產業及經濟帶動城市發展，目前中山大學執行科技部「人文創新與社會實踐計畫」，期望將「港」的主題納入研究計畫，以「港」作為共同記憶的載體，計畫推動港區空間利用、植樹或營造社區農園，將吸收碳排納入整體港區碳中和計畫，以促進高雄港永續經營，善盡企業社會責任及大學社會責任。
張國明說，港務公司與中山大學雙方已有多元合作成效，包括港務公司同仁到中山大學進修、委託海科院海洋技術研究與運用，以及最近共同合作參加國際港埠協會(IAPH)2021「世界港口永續計畫(WPSP)」榮獲韌性基礎設施(Resilient Physical Infrastructure)分類優勝港口，此次經由合作意願書簽訂，往後仍會與中山大學持續合作。
中山大學校長鄭英耀指出，此次簽約儀式的地點，選在高雄港港史館，能感受到豐富的歷史跟文化底蘊，可以成為高雄港訴說故事非常好的發聲點，讓港的故事由這邊傳唱，高雄港不僅是一個對接世界貿易的窗口，也希望雙方透過港史館，航向世界。