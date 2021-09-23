8縣市第2戶無寬限期！央行再祭打房3措施　楊金龍2大考量

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今年3月19日央行再加碼，包括公司法人購置住宅貸款最高成數一律為4成，並調整自然人購置住宅貸款規範，其中第3戶購屋貸款最高成數，由6成降至5.5成，新增第4戶以上購屋貸款最高成數由6成降至5成，而購置高價住宅貸款最高成數，由6成降至5.5成，並新增第4戶（指名下已有3戶房貸者）以上的高價住宅貸款最高成數由6成降至4成。另新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數5.5成。
今日再祭出第三波打炒房措施，並自明日實施，包括新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期：特定地區包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市，並調降購地貸款最高成數為6成，還有調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為5成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為1年。
對於央行再次祭出選擇性信用管制措施，楊金龍說主要是不動產授信仍持續成長，央行不希望信用資源過度集中在房地產，所以做了這個決定，至於8縣市取消第2戶房貸寬限期，他強調「這次只是微調，不是非常重」，而且這次微調不是要預防炒房，主要是提醒注意財務槓桿。
央行業務局也提到根據聯徵中心統計看今年6月底，有兩筆房貸的自然人，住宅擔保品座落於6都及新竹縣市比重達82.6%，取消寬限期也是促請借款人要事先做好財務規畫，但貸款成數並沒有調整。
至於購地貸款成數調降，央行主要是發現建築融資成長率比較高，主要來自購屋貸款，楊金龍說如果購地貸款很熱絡，土地價格會上漲，房價也會漲，不希望購地貸款擴張。在閒置工業土地貸款部分，主要是希望讓閒置土地早點開發，加上目前金融機構規範的時間也不太相同，因此才把時間縮短為1年。