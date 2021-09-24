男星樂當奶爸　換尿布、拍嗝都簡單上手

歌手田亞霍喜迎兒子滿月，送演藝圈各大好友彌月雞腿油飯禮盒，禮盒上附上可愛兒子「塏勛」的Q照。而當了爸爸的田亞霍在IG上自介，還特別在創作歌手及音樂製作人稱謂外多加了「新手爸爸」、跟「曬嬰魔人」兩個綽號，果然最近所有PO文內容都與寶貝兒子有關，舉凡兒子洗澡、游泳、睡覺萌照都被老爸出賣，而且平均每兩天就PO一次，讓人感覺幸福滿溢。

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當爸兩個月的他體恤老婆坐月子，幾乎天天在換尿布餵奶拍嗝中度過，他最自豪兒子最愛聽他唱的歌，笑說：「護理師問我說兒子的胎教音樂是放爸爸的歌嗎？因為試過兒子在嬰兒室睡不好哭鬧的時候，就放我的歌給兒子聽，結果兒子就會平靜下來，不管是快歌慢歌都是，不過換到別人的歌就又開始躁動了！田亞霍更對兒子承諾：「不愧是爸爸的小霍寶，以後爸爸都唱歌給你聽！」

▲田亞霍（左）樂當新手奶爸。（圖／大鵬傳播提供）

目前當起奶爸得心應手的田亞霍無論換衣服、換尿布、拍嗝、餵奶都非常上手，他笑說：「只差洗澡的部分還沒學，不過我相信一定很快就學會，因為兒子只要在我手中都會乖乖的！因為前陣子兒子拍新生兒寫真時，心情不太美麗，因為不喜歡手被包住，拍照的時候一直哭，搬出安撫師也拿他沒轍，結果老爸一出馬直接不哭，果然是我的兒子！」