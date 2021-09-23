開創台灣水下藍色科技！中山大學研發全國首艘迷你潛艇

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中山大學校長鄭英耀強調，完成這項創舉，代表著中山大學帶領的研發聯盟，以系統設計開發的台灣第1艘MIT迷你型潛艇已邁入載人潛行進行探勘研究階段，將為台灣水下的藍色科技開創無限可能空間。
由中山大學研發的台灣首艘水下載人載具，體積雖「迷你」，但「五臟俱全」，正中間是顯眼的金屬載人球艙，外型就像是一個巨大機器人，整體總重量3.7公噸，加上配重則共計4.2公噸，艙內可載2人，而骨架使用不鏽鋼搭起電力系統及運動操縱垂直與水平推進器等，下潛深度設計目標為500米，電池與維生系統可維持8小時，並有事故緊急救援設計，可快速充氣、快速卸載、急速上浮。
中山大學水下載具學研中心主任王朝欽指出，上一次選擇到台南安平港域作動力航行測試，但那一次還沒有任何人員入艙操作，是由研究人員穿潛水裝備、站在潛艇外的鋼架、透過面板操作，完成水下8米實海動力航行測試，此次首度「艙內載人」下水，則在獲得中信造船集團大力協助、提供廠區設備與後勤支援下，得以實測。
王朝欽說，這是截至目前困難度最高的測試，考驗研發人員在艙內進行科研活動，維生系統能否正常運作，而研發團隊為確保艙內駕駛萬無一失，事先在陸地上讓人員進入密閉球艙，反覆測試維生系統的模擬操作，待一切都駕輕就熟後，才到中信造船廠區水域進行實測。
王朝欽進一步指出，研發團隊預計於10月前往小琉球，進行挑戰外海的真槍實彈演練，相信中山大學水下載具研發能量，在海下所教授群王兆璋、陳信宏、周佑誠及邱永盛等團隊建立的優異基礎下再下一城，這次在港區內較平靜的水域測試成功後，接下來計畫將移師到屏東小琉球海域，進行「載人入艙實海測試」，接受更貼近實海域的挑戰，下潛水深希望可達20米，且需面對風浪海流對載具操縱性與安全性的巨大干擾，若下一次的總驗收通過，台灣水下科技將邁入全新發展。