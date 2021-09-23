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開創台灣水下藍色科技！中山大學研發全國首艘迷你潛艇

▲中山大學研發全國首艘迷你潛艇在高雄港下水。(圖／中山大學提供)
▲中山大學研發全國首艘迷你潛艇在高雄港下水。(圖／中山大學提供)

記者黃守作／高雄報導

2021-09-23 20:00:00

中山大學研發全國首艘MIT迷你型潛艇於今(23)日，在高雄港中信造船廠區下水到水下5米深，並載人入艙潛行維生系統及固定深度航行測試，此一創舉，締造了台灣水下藍色科技關鍵性的里程碑。

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這艘由中山大學智慧操控水下載具平台技術研發學研中心開發的科研用水下載人載具，是在高雄港中信造船廠區水下5米首度完成載人入艙潛行，以進行維生系統測試，並首度進行固定深度航行。

▲中山大學研發全國首艘迷你潛艇在高雄港下水，並載人入艙潛行成功。(圖／中山大學提供)
▲中山大學研發全國首艘迷你潛艇在高雄港下水，並載人入艙潛行成功。(圖／中山大學提供)
中山大學校長鄭英耀強調，完成這項創舉，代表著中山大學帶領的研發聯盟，以系統設計開發的台灣第1艘MIT迷你型潛艇已邁入載人潛行進行探勘研究階段，將為台灣水下的藍色科技開創無限可能空間。

由中山大學研發的台灣首艘水下載人載具，體積雖「迷你」，但「五臟俱全」，正中間是顯眼的金屬載人球艙，外型就像是一個巨大機器人，整體總重量3.7公噸，加上配重則共計4.2公噸，艙內可載2人，而骨架使用不鏽鋼搭起電力系統及運動操縱垂直與水平推進器等，下潛深度設計目標為500米，電池與維生系統可維持8小時，並有事故緊急救援設計，可快速充氣、快速卸載、急速上浮。

中山大學水下載具學研中心主任王朝欽指出，上一次選擇到台南安平港域作動力航行測試，但那一次還沒有任何人員入艙操作，是由研究人員穿潛水裝備、站在潛艇外的鋼架、透過面板操作，完成水下8米實海動力航行測試，此次首度「艙內載人」下水，則在獲得中信造船集團大力協助、提供廠區設備與後勤支援下，得以實測。

王朝欽說，這是截至目前困難度最高的測試，考驗研發人員在艙內進行科研活動，維生系統能否正常運作，而研發團隊為確保艙內駕駛萬無一失，事先在陸地上讓人員進入密閉球艙，反覆測試維生系統的模擬操作，待一切都駕輕就熟後，才到中信造船廠區水域進行實測。

王朝欽進一步指出，研發團隊預計於10月前往小琉球，進行挑戰外海的真槍實彈演練，相信中山大學水下載具研發能量，在海下所教授群王兆璋、陳信宏、周佑誠及邱永盛等團隊建立的優異基礎下再下一城，這次在港區內較平靜的水域測試成功後，接下來計畫將移師到屏東小琉球海域，進行「載人入艙實海測試」，接受更貼近實海域的挑戰，下潛水深希望可達20米，且需面對風浪海流對載具操縱性與安全性的巨大干擾，若下一次的總驗收通過，台灣水下科技將邁入全新發展。

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