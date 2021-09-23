蕭煌奇無預警曝喜訊　自豪「最幸運的男人」

蕭煌奇日前度過45歲生日，每年都舉行公益生日演唱會的他，昨（23）晚首度轉為線上演出，連唱20多首新歌加經典歌曲。蕭煌奇透露，今年生日願望除了希望家人朋友可以安然度過疫情期間的低迷，也因明年就是他出道20周年，希望有機會能舉行實體大型演唱會。

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蕭煌奇表示，今年的生日前一晚就是中秋，已和家人一起提前慶祝，「今年遇到疫情，比往年都簡單，想說低調的過就好，生日是母難日，主要是一起吃頓飯、跟媽媽說，你辛苦了。」他說，和「全方位樂團」的工作夥伴從1995年合作至今，雖然疫情期間生活很艱難，但大家都撐過了嚴峻的低潮，也學會如何因應環境做出改變，未來的路還很長，希望大家能夠一起繼續加油，他打趣說：「我就是今晚最幸運的男人。」

▲蕭煌奇（右）三分享線上開唱心情。（圖／環球音樂提供）

蕭煌奇在直播中連唱20餘首歌曲，包括專輯《舞台》中的《我愛的就是你》、《寫一首歌，寫你我爾爾》等新歌，以及《心裡有針》、《阿嬤的話》、《你是我的眼》等經典曲目。此外，蕭媽媽也蒞臨現場，送上蛋糕祝蕭煌奇生日快樂，蕭煌奇表示，期許疫情早日平息，可以和歌迷面對面、舉行實體大型演唱會。