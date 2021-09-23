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沈榮津、陳其邁視察　「班班有冷氣」年底達成！

▲高雄市長陳其邁今（23）日與行政院沈榮津副院長，到仁武登發國小視察校園有冷氣的進度。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲高雄市長陳其邁今（23）日與行政院沈榮津副院長，到仁武登發國小視察校園有冷氣的進度。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-09-23 18:49:22

高雄市長陳其邁今（23）日與行政院沈榮津副院長，到仁武登發國小視察校園有冷氣的進度，陳其邁說，預計110年底完成，111年3月底完工冷氣運轉；111年5月前，也將完成高雄市各級學校中小學屋頂廣設太陽光電，設置量增加44MW，將達成公有校舍屋頂設置太陽光電數量333校，全力衝刺「班班有冷氣、校校有光電」。

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陳其邁表示，沈榮津副院長今日視察要求仔細，配電盤、整線，都要求要像自己家裝冷氣一樣整理整齊，有趣的是，上一次是陳副院長（陳其邁）、沈部長（沈榮津），一起視察「口罩國家隊」；這一次則是沈副院長、陳市長，一起看「冷氣國家隊」，有趣的巧合，但都是攜手打拚，完成重要的政策。

陳其邁強調，2018年選市長時，就提出「分期推動國中小安裝冷氣」的政見，2020年補選時，學校裝設冷氣，提供同學優質的學習環境，上任後，「班班有冷氣、校校有光電」就要全力衝刺，加緊腳步。

陳其邁指出，市府與中央合作，投入30億元經費，從電力系統改善、冷氣安裝、能源管理，全面啓動，預計110年底完成，111年3月底完工冷氣運轉，明年夏天，同學們就不會「夏日炎炎正好眠」，會有舒適的學習環境；111年5月前，也將完成高雄市各級學校中小學屋頂廣設太陽光電，設置量增加44MW，將達成公有校舍屋頂設置太陽光電數量333校。

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