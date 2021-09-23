欣新農生技隔熱塗料助降溫 牧場乳牛胃口變好乳量增

時序進入秋分，天氣依然飆破30度高溫， 獸醫退休跨足生技科技的王水池，因時常聽酪農抱怨牧場畜舍高溫，導致乳牛胃口不好，泌乳量驟減。為此，退休後著手研發降溫新技術，成功推出環保隔熱塗料，利用塗料中「氣泡」阻隔熱氣傳導，達到降溫5度以上效果，初夏時為彰化芳苑一家乳牛畜牧場施作後，牧場乳牛胃口變好，乳量明顯增加。

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王水池是欣新農生物科技公司經理，30年獸醫生涯讓他深切了解酪農困擾。他表示，台灣住宅、工廠跟農舍，很多是鐵皮跟石棉瓦搭蓋，熱傳導讓夏天屋子裡，就像「發燒」一樣，即使加裝風扇、噴灑水霧，散熱效果依舊有限。

▲欣新農生技隔熱塗料可廣泛運用在住家、工廠及農舍屋頂、牆面，達到隔熱降溫效果。（圖／業者提供）

王水池說，全球暖化讓天氣越來越熱，即使秋天仍然天天高溫。天氣炎熱只好開冷氣消暑，不過牧場面積大沒辦法裝冷氣，即使大小風扇齊開，吹的是熱風也沒用。嚴重的是，天熱讓乳牛胃口變差，吃不下以致影響沁乳量，乳產量大幅減少2成左右，讓酪農哀嘆不已。

芳苑這家乳牛牧場也遭遇相同困擾，今年夏天全場施作環保隔熱塗料後，塗料內「氣泡」阻隔熱傳導，就算太陽曝晒，也因不導熱而逹到降溫清涼效果。牧場謝老闆很滿意隔熱塗料施作後效果，笑說「乳牛不再被熱晕，乳量也比去年同期明顯增加」。

環保隔熱塗料不只運用在農舍，王水池在自家透天厝實驗，在西曬的一樓外牆施作後，開冷氣時間大幅縮減，顯見隔熱塗料可以廣泛運用，進而達到節能減碳，省電費兼顧環保目的，也能替地球環保盡一份力。