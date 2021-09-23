兩岸申請加入CPTPP　謝長廷列7項可能發展

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謝長廷表示：「CPTPP要求高標準的貿易自由，中國的國營事業等體制還有差距，但不能忽視其經濟體市場規模大，也具吸引力，有幾個CPTPP會員國將持續為中國發聲。」
日本輿論界分析中國申請加入的動機，一般認為是在牽制台灣。因為中國加入成功，台灣就沒機會。然而，中國媒體卻指台灣的申請是「搗亂」，台灣求生存求發展的嚴肅問題，竟被當成只是搗亂。
謝長廷列出7項今後的可能發展，包括1.台灣堂堂和中國平等的接受CPTPP會員國品頭論足式的自由貿易規範審查，讓彼此優缺點公諸於世，都會相對放大，缺點多的比較難堪。
2.中國會不會氣卜卜撤回申請，表示不玩了？正常是不會，因為這等於進退失據，騰笑國際。
3.結果會不會准台灣與中國之中的一個參加CPTPP，另一個不通過。CPTPP採共識決，台灣與中國雙方都有朋友，這種可能性不大。
4.台灣和中國兩者都加入CPTPP。如果妥協結果如此就如同世界貿易組織（WTO），台灣多了一個生存發展的空間。
5.會不會台灣與中國兩者都不加入CPTPP？這也可能是CPTPP會員國妥協的可能選項，但中國的面子可能丟不起，可能性也不大。
6.台灣與中國雙方角力，勢力均衡的話，時間一直往後延，結論遙遙無期，大家都受傷害。
7.會不會引起美國重新考慮參加CPTPP？目前看不出，如果如此，那變數更多了，值得觀察分析。
謝長廷在臉書的文末表示，有告知今年CPTPP輪值主席國日本，在美國出訪的外務大臣茂木敏充23日公開表達歡迎台灣申請加入CPTPP。基本上日本維持政府「歡迎」、國會議員「支持」的基調。（編輯：郭中翰）1100923