溫昇豪《茶金》失根　「戰俘生存法則」惹人疼惜

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KK畢業於台北帝國大學，到南洋打仗的台籍日本兵，卻被俘虜，因美援任務重返台灣，代表懷特公司協助台灣進行化肥廠建設，意外捲入中美雙方的角力，遊走在多變的政商角力間。溫昇豪表示：「KK的角色其實就是台灣人的縮影，在血緣上、文化上是中國人，在國籍上，1949年從印度回到台灣，大日本帝國變成了中華民國，但是他又擔任美國通譯，幫美國人做事，身分認同不斷轉變，不斷面對許多的衝擊。」他很感慨地說，「KK就像個異鄉人、失根的蘭花，走到哪邊都找不到自己的歸屬，KK的心境轉折就如同台詞中『其實我不想回來台灣，我沒有家，沒有親人，永遠都是一個人，但我還是一樣回來了，因為這裡有我想要做的事情。』」
演出時代劇，溫昇豪並不陌生，10多年前演出客家電視台大戲《大將徐傍興》，超齡演出有「台灣第一刀」之稱的徐傍興，熱血秉持「要幫助人家得到希望」，在公視《茶金》中演出的KK，則是歷經滄桑沉穩幹練，卻隱藏著已點燃的澎湃熱血，對人性的掙扎有柔軟的詮釋，心中秉持戰俘的生存思考方式，「努力活下去，不管用什麼方式。只要能活下去，就吹了一絲的希望。」因此深深吸引著連俞涵飾演的茶商千金，兩人在一場場的茶葉商戰中萌生亦師亦友的情感。