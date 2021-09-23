COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

走向世界！台遞件申請加入CPTPP　蔡英文：3面向做足準備

▲總統蔡英文今（23）日在臉書上表示，積極佈局亞太區域經濟，是邁向全球自由貿易的關鍵一步。（圖／蔡英文臉書）
▲總統蔡英文今（23）日在臉書上表示，積極佈局亞太區域經濟，是邁向全球自由貿易的關鍵一步。（圖／蔡英文臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-23 20:06:47

行政院今（23）日證實，台灣已在22日正式遞出「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請，總統蔡英文稍早在臉書上表示，這是台灣對外經貿戰略的重要目標，「遞件」就代表我們有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步，並且無論是在經濟面、社會面、法制面，我們都已經做好準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，從經濟面來看，2016年起，台灣就已陸續推動5+2產業創新計畫、新南向政策、六大核心戰略產業，調整了台灣的產業經濟體質。因應全球供應鏈轉型，並引導台商升級轉型、回台投資；社會面方面，台灣也自2018年起，和各大產業公會、農業、勞工團體，針對加入CPTPP議題交換意見，並且在2019年做出影響評估。

至於法制面，蔡英文指出，依據CPTPP的協議內容，我們已經陸續完成9項法律修訂，後續還有少數修法會持續推動。同時我們也依照加入程序，和各會員國進行磋商，表達台灣參與的意願。

蔡英文表示，此時此刻申請加入CPTPP，就是「水到渠成」的時候，她也說明，在2020年，CPTPP的11國占台灣貿易總額四分之一，雙邊投資額15.7%。其中，日本、新加坡、馬來西亞、越南，更是台灣的前十大貿易夥伴。未來隨著成員國可能增加，貿易總額和雙邊投資比重也會提高，因此，加入CPTPP，絕對有利於台灣的全球經貿布局。

此外，CPTPP是高品質的自由貿易協定，成員多為先進經濟體，會探討包括電子商務、競爭政策、政府控制事業、勞工、環境、法規調和、透明化和反貪腐等許多超過WTO規範的議題。加入CPTPP，可以加速台灣跟國際接軌，布局先進經濟體。

蔡英文也說，台灣目前是全球25大經濟體，也是全球供應鏈中不可或缺的一員。這幾天，對於台灣今年經濟成長率的預估，亞洲開發銀行大幅上修到6.2%，可見在這波全球疫情中，我們經濟表現的各項數據依然亮眼。她相信，CPTPP有了台灣，不僅影響力會更大，也能夠對高品質的全球自由貿易，有更多貢獻。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀