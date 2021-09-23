走向世界！台遞件申請加入CPTPP　蔡英文：3面向做足準備

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至於法制面，蔡英文指出，依據CPTPP的協議內容，我們已經陸續完成9項法律修訂，後續還有少數修法會持續推動。同時我們也依照加入程序，和各會員國進行磋商，表達台灣參與的意願。
蔡英文表示，此時此刻申請加入CPTPP，就是「水到渠成」的時候，她也說明，在2020年，CPTPP的11國占台灣貿易總額四分之一，雙邊投資額15.7%。其中，日本、新加坡、馬來西亞、越南，更是台灣的前十大貿易夥伴。未來隨著成員國可能增加，貿易總額和雙邊投資比重也會提高，因此，加入CPTPP，絕對有利於台灣的全球經貿布局。
此外，CPTPP是高品質的自由貿易協定，成員多為先進經濟體，會探討包括電子商務、競爭政策、政府控制事業、勞工、環境、法規調和、透明化和反貪腐等許多超過WTO規範的議題。加入CPTPP，可以加速台灣跟國際接軌，布局先進經濟體。
蔡英文也說，台灣目前是全球25大經濟體，也是全球供應鏈中不可或缺的一員。這幾天，對於台灣今年經濟成長率的預估，亞洲開發銀行大幅上修到6.2%，可見在這波全球疫情中，我們經濟表現的各項數據依然亮眼。她相信，CPTPP有了台灣，不僅影響力會更大，也能夠對高品質的全球自由貿易，有更多貢獻。