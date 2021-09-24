立陶宛總統：修補關係也需中國努力和尊重　

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瑙塞達近日前往紐約參加聯合國大會並於21日發表演說，目前尚未結束在美行程。「波羅的海通訊社」（BNS）等媒體今天報導，瑙塞達在紐約向記者表示，立陶宛正與個別國家合作，試圖緩和立中關係。
他說，立中關係問題的解決取決於立陶宛和中國雙方，任何單方面的作為恐怕無助徹底解決問題。他認為，立中衝突可透過第3方協調解決。
值得注意的是，儘管雙邊關係緊張，瑙塞達在聯大的演說通篇未提中國。
瑙塞達的首席外交顧問斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgirytė）今天告訴立陶宛國家廣播電台（LRT RADIO），立陶宛和中國各自讓大使回到工作崗位將是解決雙邊關係危機的第一步。
她提到，解決外交關係危機時，立陶宛「不應只與台灣對話，也應與中華人民共和國對話」。不過，她強調，就算是像中華人民共和國這樣的世界強權也「不應該對立陶宛發號施令」，干涉立陶宛與誰友好、在海外設立什麼樣的代表機構。
斯卡伊斯潔利特指出，立陶宛將持續尊重「一中政策」，代表處設立並不等同外交承認。
立陶宛今年以來因為退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、國會表決通過認定北京當局對新疆維吾爾族施行「種族滅絕」、允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立名稱含「台灣」的代表處等事件，與中國關係緊張，並遭北京以政治、經貿等手段強力施壓。
中國8月10日宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛也召回大使。立陶宛駐中國大使已於9月初返回維爾紐斯。（編輯：陳惠珍）1100923