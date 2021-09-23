國慶焰火試放　高雄愛河灣今晚超美

「2021國慶焰火」在高雄，

23）日上午於棧貳庫舉行「2021國慶焰火在高雄」記者會之外，並釋出電腦模擬影片，今日晚間更進行煙火試放，美麗的焰火綻放在愛河灣，吸引許多民眾及攝影愛好者駐足欣賞，提前感受國慶焰火的磅礡氣勢。

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▲2021國慶焰火在高雄，今（23）日晚間進行煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

× ▲2021國慶焰火在高雄，今（23）日晚間進行煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

▲2021國慶焰火在高雄，今（23）日晚間進行煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

× ▲2021國慶焰火在高雄，今（23）日晚間進行煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

原來35公頃容留數，在防疫期間，可容納23萬人，但這一次，採取更加嚴格的防疫，容留數從23萬降到2萬、採取實聯制，預約登記，並在每一個入口，進行人流管制，全力將所有周遭的動線防疫落實，民眾屆時

甚至站在自家陽台都可以看到，別有一番風貌

▲2021國慶焰火在高雄，今（23）日晚間進行煙火試放。（圖／高雄市政府提供）