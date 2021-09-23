國慶焰火試放　高雄愛河灣今晚超美

「2021國慶焰火」在高雄，除了高雄市政府與國慶籌備委員會今（23）日上午於棧貳庫舉行「2021國慶焰火在高雄」記者會之外，並釋出電腦模擬影片，今日晚間更進行煙火試放，美麗的焰火綻放在愛河灣，吸引許多民眾及攝影愛好者駐足欣賞，提前感受國慶焰火的磅礡氣勢。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-23 21:11:25
觀光局則指出，今年國慶晚會表演除規劃在地表團演出外，焰火施放範圍史上最大，施放面寬超過3公里，另首度動用七艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤施放海上焰火，搭配超過百發12吋以上大型焰火彈，最大有達16吋，高空大口徑焰火數量為歷年之最，展現高雄百年大港氣勢。 陳其邁表示，國慶焰火睽違20年重返高雄別具意義，有別於其他縣市，高雄港區腹地非常遼闊，原來35公頃容留數，在防疫期間，可容納23萬人，但這一次，採取更加嚴格的防疫，容留數從23萬降到2萬、採取實聯制，預約登記，並在每一個入口，進行人流管制，全力將所有周遭的動線防疫落實，民眾屆時從北邊的壽山至多個行政如鼓山區、鹽埕區、苓雅區、前金區、前鎮區、小港區、旗津區等，處處可賞美麗焰火，甚至站在自家陽台都可以看到，別有一番風貌。