桃市府女力發威　新增3位美女副發言人

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鄭文燦指出，桃園升格後人口持續增長，截至今（110）年8月底，總人口數已突破227萬，各種市政建設包羅萬象，行政事務分工需要更加細緻，為加強新聞溝通與政策說明，除了由新聞處長詹賀舜兼任市府發言人外，市府依據「桃園市政府發言人及副發言人設置要點」新增3位副發言人。
鄭文燦表示，新增的3位副發言人都有很好的學歷，很好的服務經驗，不管是在新聞專業，或在地方的文創，或者在媒體溝通，都是口才好、反應好，而且有很好的IQ跟EQ，相信能做好發言人的工作。
鄭文燦逐一介紹，新聞處專委吳安琪，畢業於世新大學新聞系、台大政治系碩士在職專班，曾擔任電視台記者及主播，媒體服務期間經歷2004至2016四次總統大選，深切瞭解媒體事務，口才好、外貌出眾；加入市府團隊後曾在體育局協辦多項大小型賽事，也曾協助桃捷公司處理媒體溝通與行銷，目前在新聞處負責媒體聯繫及市政行銷等事務。
第二位是市府參議王珮毓，畢業於屏東師範學院及元智大學管理學院EMBA管理碩士在職專班，曾任平鎮市民代表、桃園市文化基金會副執行長、桃園社區營造中心主任及市府文化局秘書。在文化局服務期間，協辦包括閩南文化節、地景藝術節、富岡鐵道藝術節、文創博覽會、兒童藝術節等大型活動，不僅具有擔任民意代表經驗，也熟悉地方文化節慶與社區營造等工作。
第三位是經發局招商科專員卓芷戎，畢業於文化大學政治系，歷任民意代表助理，曾是前行政院長謝長廷的新聞秘書，在市府新聞處任職期間，協助各機關重要施政計畫新聞發布，目前在經發局協辦各種招商行銷活動，並擔任新聞聯絡人，有效維繫市府良好公共關係。