民調顯示滿意度高　菲民眾不認為杜特蒂抗疫失當

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雖然疫情仍然嚴峻，調查發現，杜特蒂（Rodrigo Duterte）施政滿意度去年11月攀升到上任以來最高點，達84%（51%非常滿意、33%有點滿意），甚至高於疫情爆發前、杜特蒂在2019年12月82%的滿意度。
不過，隨著今年3月疫情升溫，杜特蒂滿意度開始往下掉。今年5、6月兩次調查中，杜特蒂施政滿意度下滑到75%，5月的不滿意度為10%，6月的不滿意度升高到13%。
杜特蒂任期將於明年6月底屆滿。與杜特蒂上任兩個多月時相較，當時的滿意度為76%、不滿意度為12%，今年6月民調結果其實相差不大。「社會氣象站」研究員魯德（Steven Rood）形容，這顯示菲國民眾對杜特蒂滿意度仍處於「蜜月期」水準。
另一名研究員杜卡尼斯（Geoffrey Ducanes）說，從民調結果看來，菲律賓多數民眾不認為政府疫情處置失當，「在照顧COVID-19染疫者方面，他們實際上給政府滿高的評價，在疫苗接種方面也是」。
杜特蒂上任後發起掃毒戰，截至今年8月底，造成至少6181人身亡。有學者認為，杜特蒂滿意度持續處於高點，部分原因可能是民眾的「恐懼因素」，讓他們受訪時不敢說真話。
對此，「社會氣象站」研究員狄格諾（Jorge Tigno）坦承，民調時很難衡量民眾是否出於恐懼而做出特定答覆。
他表示：「當人們說他們害怕時，我們認定這是真的。但當人們說他們不怕時，我的意思是，我們也認為這是真的嗎？（民調時）恐懼是很難衡量的。」
菲律賓今天通報新增1萬7411例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診、177人不治，累計確診病例達243萬4753例、3萬7405人病逝，陽性率約24.6%。（編輯：周永捷）1100923