邀王力宏聚餐挨轟！徐若瑄再次道歉：這是嚴肅的事

今（24）日徐若瑄與

出席戲劇《誰在你身邊》聯訪時，被問到最近是否還會想邀請朋友到家中聚餐，她表示每次都很珍惜與朋友和家人相聚的時光：「

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▲徐若瑄（右）與莊凱勛（左）出席戲劇《誰在你身邊》聯訪。（圖／記者侯家瑜攝）

× ▲徐若瑄（右）與莊凱勛（左）出席戲劇《誰在你身邊》聯訪。（圖／記者侯家瑜攝）

▲徐若瑄邀請王力宏來家裡吃飯遭轟「防疫破口」。（圖／徐若瑄IG）

× ▲徐若瑄邀請王力宏來家裡吃飯遭轟「防疫破口」。（圖／徐若瑄IG）

徐若瑄當時被發現後，就趕緊發文試圖滅火

▲徐若瑄發文道歉。（圖／翻攝徐若瑄IG）

× ▲徐若瑄發文道歉。（圖／翻攝徐若瑄IG）

《誰在你身邊》增胖，被