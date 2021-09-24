內洞國家森林遊樂區以絕美瀑布與優美林道著稱，是南勢溪上游一個幽靜與綠意盎然的好所在。內洞森林遊樂區沒有過多艱難的步道，是一個老少閒宜的踏青景點，想從悶熱的都市出走的朋友不妨跟著小編的腳步，一探內洞的景色、難度、交通方式吧！
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內洞國家森林遊樂區前往資訊地址：新北市烏來區信賢里
營業時間：非假日08:00-17:00 例假日07:00-17:00
電話：02-26617358
｜自駕｜
因位於烏來，多數以開車、騎車、為主，附近沒有直接抵達的大眾運輸工具或者接駁車且容易下雨，因此還是建議以開車為主喔！在國家森林遊樂區外有大片的停車場，走路到大門口約3-10分鐘，非常方便。
｜大眾運輸｜
搭乘捷運綠線至新店捷運站，轉搭乘新店客運849公車(烏來-台北)至「烏來公車總站」下車，並建議搭乘計程車前往內洞國家森林遊樂區。
內洞國家森林遊樂區門票資訊
｜收費標準｜
全票(平日)：$65、全票(假日)：$80、半票：$40、團體票：$65、優待票：$10、免票：$0。
｜限制｜
因應疫情解封，目前入園人次限制在800人內，到達人數上限後，將採一進一出管制。也因應狂犬病管制，目前不開放寵物入園。
圖/IG simon81188
內洞國家森林遊樂區介紹
內洞國家森林遊樂區位於新北市烏來區信賢村，處於海拔高度約為230公尺至800公尺，總面積約為1191.34公頃，遊樂區內每年春夏時節因為蛙聲時起時落，因此以往有著「娃娃谷」之稱，自然生態保存良好。
圖/IG simon81188
烏來內洞森林遊樂區又被網友稱為距離雙北最近的五星級步道，因路程平坦好走又充滿芬多精，讓人心曠神怡。而因林相與海拔的關係，園內潮濕溫暖，因此有許多各式蕨類、鳥類與昆蟲生長，宛如自然教學。
圖/IG caiguanxian
圖/IG simon81188
園區共有賞景步道-森林浴步道（走路50分鐘）、觀瀑步道（走路30分鐘），其中觀瀑步道為比較平坦好走的路線，若有長輩與小朋友同行，建議先走觀瀑步道，步道的盡頭即可看到瀑布。此外，根據研究調查發現，內洞的陰離子含量居於全台森林遊樂之冠。來到內洞森林遊樂區，除了享受自然美景，更可以呼吸健康的陰離子，健康又好玩。
圖/IG iyhon
加碼推薦｜烏來周邊景點
逛累了內洞森林遊樂區的話，出來還能到烏來老街吃吃喝喝，不僅有在地特色的原民風熱炒，還有多汁可口的手工香腸，讓你有吃有玩好滿足，更可以在烏來大橋拍上幾張美麗的照片！若是肩頸僵硬或是腳酸，到附近著名的溫泉旅館放鬆一下也是個結束一天不錯的選擇喔！
原文出處 : ReadyGo 一探北部秘境！內洞國家森林遊樂區 私房景點全攻略
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