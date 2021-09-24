COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美股回漲危機暫歇？美媒：北京要地方為恆大倒閉準備

▲雖然恆大集團的違約危機，近2日看似有所緩解，並影響股市回升，但有外媒分析，隨著後續還有其他大筆債券將到期，恆大危機尚未完全解除。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然恆大集團的違約危機，近2日看似有所緩解，並影響股市回升，但有外媒分析，隨著後續還有其他大筆債券將到期，恆大危機尚未完全解除。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-24 07:10:48

中國房地產巨商恆大集團，近日因債台高築可能引發違約危機，引起國際社會關注。雖然近2日美國股市有回漲趨勢，道瓊23日收盤再漲506點，被認為是外界對恆大事件恐懼緩和的結果，但有外媒分析，恆大的危機尚未完全解除。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《華爾街日報》、《路透社》等外媒報導，雖然恆大集團22日宣布，將支付一筆23日到期的公司債利息，暫時化解債券違約疑慮，並助恆大股價在港股開盤後上漲，但恆大還有2筆高額債券將在本月到期，能否如期償還仍是未知數。

《華爾街日報》23日引述官員消息，中國當局正要求地方政府，為恆大集團可能倒閉做準備，代表若恆大最終未能有序管理其事務，地方政府和國有企業已被指示，將在最後一刻介入，目的是防止動亂，並減輕對購房者和整體經濟的連鎖反應。

報導認為，這可能顯示北京不願出手，為這間負債累累的房地產開發商紓困，同時準備應對恆大造成的經濟和社會影響。地方政府也被要求組織法商專業小組，調查恆大集團在各地的營運及財務情形，並聯繫各地的不動產開發商，討論後續承接事宜；同時各地也要準備成立執法小組，以防止憤怒民眾以及可能發生的群眾事件。

《美國之音》報導，過去1個月，身負近2兆元人民幣債務的恆大集團，可能因無法還債而破產的消息引起市場恐慌，許多恆大項目承包商、購買恆大理財項目的客戶，以及購買恆大房產的消費者，紛紛湧向深圳恆大總部，索要拖欠款和退賠資金，香港股市、紐約股市、倫敦股市等世界主要股市也都因此出現波動。

恆大創始人許加印於週三晚間緊急召集4000多人開會，要求各級主管全力以赴，抓好復工復產，保質保量順利交樓，並喊話恆大一定可以走出黑暗時刻，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構，交出一份敢擔當、負責任的答卷。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀