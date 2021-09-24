美股回漲危機暫歇？美媒：北京要地方為恆大倒閉準備

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《華爾街日報》23日引述官員消息，中國當局正要求地方政府，為恆大集團可能倒閉做準備，代表若恆大最終未能有序管理其事務，地方政府和國有企業已被指示，將在最後一刻介入，目的是防止動亂，並減輕對購房者和整體經濟的連鎖反應。
報導認為，這可能顯示北京不願出手，為這間負債累累的房地產開發商紓困，同時準備應對恆大造成的經濟和社會影響。地方政府也被要求組織法商專業小組，調查恆大集團在各地的營運及財務情形，並聯繫各地的不動產開發商，討論後續承接事宜；同時各地也要準備成立執法小組，以防止憤怒民眾以及可能發生的群眾事件。
《美國之音》報導，過去1個月，身負近2兆元人民幣債務的恆大集團，可能因無法還債而破產的消息引起市場恐慌，許多恆大項目承包商、購買恆大理財項目的客戶，以及購買恆大房產的消費者，紛紛湧向深圳恆大總部，索要拖欠款和退賠資金，香港股市、紐約股市、倫敦股市等世界主要股市也都因此出現波動。
恆大創始人許加印於週三晚間緊急召集4000多人開會，要求各級主管全力以赴，抓好復工復產，保質保量順利交樓，並喊話恆大一定可以走出黑暗時刻，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構，交出一份敢擔當、負責任的答卷。