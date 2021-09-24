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童裝印「歡迎來地獄」等字眼被罵翻　中國江南布衣全下架

▲中國江南布衣出產的童裝，上面印著「歡迎來地獄」等英文字眼。（圖／翻攝自微博）
▲中國江南布衣出產的童裝，上面印著「歡迎來地獄」等英文字眼。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-24 08:54:53

中國本土設計師品牌「江南布衣」(JNBY)出產的童裝，近日被中國民眾發現，衣服上印有「WELCOME TO HELL」（歡迎來到地獄）等，不合適兒童的字樣及圖案，引發熱議，「江南布衣」也被質疑身為知名品牌，卻犯低級錯誤。對此江南布衣表示，已下架所有相關產品，未來也會嚴格審核設計，杜絕此類事件再次發生。

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綜合中媒報導，近日有民眾在微博發文，指控江南布衣旗下童裝品牌「jnby by JNBY」的一款襯衫上，印有「WELCOME TO HELL」（歡迎來到地獄）、「LET ME TOUCH YOU」（讓我摸摸你）、「I JUST NEED A FOOT」（我只需要一隻腳）等英文字樣，並搭配煉獄、疑似酷刑等圖案，讓家長看了相當不舒服。

▲江南布衣旗下的童裝品牌，有商品設計被控危害孩童心靈。（圖／翻攝自微博）
▲▼江南布衣旗下的童裝品牌，有商品設計被控危害孩童心靈。（圖／翻攝自微博）
▲江南布衣旗下的童裝品牌，有商品設計被控危害孩童心靈。（圖／翻攝自微博）
民眾指出，有問題的童裝是家裡的長輩買給自己4歲的孩子穿的，但因老人家看不懂衣服上的英文是何意，直到自己為孩子穿衣服時才發現異常。事件在微博上持續發酵，不少網友紛紛貼出其他也有類似問題的商品，有的是孩子摔斷腳的圖案，甚至還有產品上面印著「THE WHOLE PLACE IS FULL OF INDIANS.I WLL TAKE THIS GUN AND BELOW THEM TO PIECES」（這個地方全都是印度人，我要用這把槍把他們炸成碎片）。

▲江南布衣旗下的童裝品牌，有商品設計被控危害孩童心靈。（圖／翻攝自微博）
▲江南布衣旗下的童裝品牌，有商品設計被控危害孩童心靈。（圖／翻攝自微博）
大批中國網友在微博上痛批，「就是整個企業的錯，怎麼可能一個發現的人都沒有」、「就算說是網上的圖，正常人也不好找，更别說整個品牌的人都不懂英語嗎」、「 這些圖案看了不會做惡夢嗎」、「這是搞邪教吧」；但也有人持相反看法，認為設計師有權自由決定設計，若看不慣也可以選擇不購買。

江南布衣事後表示，有關產品在各購物平台、店面都已下架，也會撤銷商品文宣，對消費者造成困擾深表歉意，未來會嚴格審核設計，杜絕此類事件再次發生。


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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