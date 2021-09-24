美股走揚、電子股帶頭衝　台股早盤漲逾190點

恆大風暴暫止血，美股連2天走揚，台北股市今（24）日開盤漲52.52點，加權股價指數以17130.74點開出，早盤漲190點，來到17270點附近。權值股台積電回穩，早盤漲4元，漲幅0.6%，來到592元。鴻海漲近1%，來到107.5元。聯電、國巨、世界先進也漲逾1%。
記者許家禎/台北報導
2021-09-24 09:36:26
美股道瓊指數23日上漲506.5點，或1.48%，收34,764.82點；那斯達克指數上漲155.4點，或1.04%，收15,052.24點；標普500指數上漲53.34點，或1.21%，收4,448.98點；費城半導體指數上漲45.43點，或1.33%，收3,457.45點。
台北股市今（24）日開盤漲52.52點，加權股價指數以17130.74點開出，隨後在電子股的帶動下，漲190點，來到17270點附近。權值龍頭股台積電早盤漲4元，漲幅0.6%，來到592元。鴻海漲近1%，來到107.5元。聯電、國巨、世界先進也漲逾1%
而盤面焦點還有塑膠、造紙與運輸類股，像是長榮、陽明、萬海各漲近4%、3%與2.6%。其他，榮運、志信、中航、中櫃、台船、台航、四維航漲1到2%。造紙股中士紙、華紙各漲5%與8%。其他，永豐餘、榮成漲4%以上。塑膠股中，台塑、南亞、聯成、中石化漲2到3%。