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外食族當心！用力吃提升免疫力　恐傷荷包還得糖尿病

▲營養科主任李佩霓建議外食族，依活動量選擇健康的便當。（圖／衛生福利部臺北醫院提供）
▲營養科主任李佩霓建議外食族，依活動量選擇健康的便當。（圖／衛生福利部臺北醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-24 09:47:56

建築工王先生常爬上爬下、消耗大量體力，認為身強體壯可提升免疫力，疫情嚴峻至今，日日加餐加量，中餐買便當加大及喝全糖飲料，下午再吃2、3個麵包，晚上吃30顆水餃，但吃了逾半年反而變瘦；日前因頭暈、想吐、視力些微模糊，經抽血檢查診斷為糖尿病。 

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衛生福利部臺北醫院內分泌暨新陳代謝科醫師洪泊儒說，糖尿病初期無明顯的症狀，通常在例行的健康檢查驗血時才發現，當身體出現糖尿病常見的三多一少「多吃、多喝、多尿、體重減少」症狀時，通常檢驗出的血糖已超標許多；一般正常血糖在100mg/dl，王先生的血糖高達400mg/dl，是一般人的4倍。

洪泊儒建議，可透過定期的健康檢查，早期發現身體的警訊，例如國民健康署提供的免費成人健康檢查，提供年滿40歲至64歲民眾每3年1次、65歲以上每年1次的檢查，其中就包含血糖檢測；早期發現危險因子、降低罹患疾病機率，以利早期治療並防止疾病惡化。

洪泊儒指出，平時更要多留意身體的變化，例如視力模糊、傷口癒合慢、皮膚搔癢、容易倦怠，都有可能和糖尿病相關；如能早期發現、早期治療，透過均衡飲食、適度運動、規律服藥及自我血糖監測，越快開始調整生活型態，就越能順利控糖，並減少急性、慢性併發症發生的機會。

營養科主任李佩霓表示，飲食是影響血糖變化最大的因素，正確的飲食控制不是少吃就好，而是選擇吃、適量吃；建議以適量全穀雜糧為正餐，如糙米飯、地瓜飯、麥片及薏仁等富含纖維質的未精製榖類，搭配瘦肉、魚肉、蛋或豆腐的蛋白質，可增加飽足感及延緩餐後血糖上升。

李佩霓提醒，一杯240ml的果汁約需2至3份水果量才能製成，即使不加糖的自榨果汁也會攝取過多糖份，建議將一杯果汁改為一份水果，一份約為一個拳頭大小，一天限2份內；若糖尿病友無法控制喝果汁的慾望，可自榨一份水果加入蔬菜製成蔬果汁現打現喝，有抗氧化、增強免疫力的功用。

李佩霓補充，外食族應依照活動的量選擇便當，高活動量可選擇800大卡以內的便當，低活動量者選擇600大卡以內較為合適，避免攝取過多的醣份與油脂，讓營養攝取更加均衡，也可透過營養諮詢評估身體的狀況與營養攝取。

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