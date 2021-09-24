外食族當心！用力吃提升免疫力　恐傷荷包還得糖尿病

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洪泊儒建議，可透過定期的健康檢查，早期發現身體的警訊，例如國民健康署提供的免費成人健康檢查，提供年滿40歲至64歲民眾每3年1次、65歲以上每年1次的檢查，其中就包含血糖檢測；早期發現危險因子、降低罹患疾病機率，以利早期治療並防止疾病惡化。
洪泊儒指出，平時更要多留意身體的變化，例如視力模糊、傷口癒合慢、皮膚搔癢、容易倦怠，都有可能和糖尿病相關；如能早期發現、早期治療，透過均衡飲食、適度運動、規律服藥及自我血糖監測，越快開始調整生活型態，就越能順利控糖，並減少急性、慢性併發症發生的機會。
營養科主任李佩霓表示，飲食是影響血糖變化最大的因素，正確的飲食控制不是少吃就好，而是選擇吃、適量吃；建議以適量全穀雜糧為正餐，如糙米飯、地瓜飯、麥片及薏仁等富含纖維質的未精製榖類，搭配瘦肉、魚肉、蛋或豆腐的蛋白質，可增加飽足感及延緩餐後血糖上升。
李佩霓提醒，一杯240ml的果汁約需2至3份水果量才能製成，即使不加糖的自榨果汁也會攝取過多糖份，建議將一杯果汁改為一份水果，一份約為一個拳頭大小，一天限2份內；若糖尿病友無法控制喝果汁的慾望，可自榨一份水果加入蔬菜製成蔬果汁現打現喝，有抗氧化、增強免疫力的功用。
李佩霓補充，外食族應依照活動的量選擇便當，高活動量可選擇800大卡以內的便當，低活動量者選擇600大卡以內較為合適，避免攝取過多的醣份與油脂，讓營養攝取更加均衡，也可透過營養諮詢評估身體的狀況與營養攝取。