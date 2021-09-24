影／iPhone 13開賣！他為「年年換新機」等15小時搶頭香

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從事資訊業的劉先生表示，他昨日傍晚約5時就來排隊，為了能年年拿新iPhone，所以連續兩年都來搶頭香；他平常就喜歡拍影片上傳分享、觀賞高畫質影片，對5G網速品質很要求，因此特別選擇遠傳電信，這次預計要買iPhone 13 Pro Max 128G，並選擇了iPhone 13系列的新色「天峰藍」。
遠傳個人用戶事業群行動通訊行銷處資深經理簡雅玲透露，今年為服務買年換新機的果粉，透別推出的「揪i年年換」活動，第一年可享iPhone 13系列新機現折2000元，第二年還能再享下代iPhone購機最高折2萬元。
為了因應防疫規範，遠傳也提供現場排隊民眾「遠傳蘋安包」，內有實用的口罩外，還有趣味造型鳳梨酥、能量飲，讓果粉在申辦iPhone 13後補充體力。簡雅玲也表示，為了感謝現場排隊的熱情果粉，今年特別提供價值5000元的iPhone系列配件包。
至於今年iPhone 13最暢銷的機型，簡雅玲指出，根據門市與網路預約狀況，iPhone 13 Pro 256G的天峰藍最受歡迎；其次則是iPhone 13 Pro Max，同樣也是天峰藍最受消費者青睞。
今年中華電信為了疫情考量，特別以線上方式辦理iPhone 13新機首賣會，並由中華電信董事長謝繼茂於遠端，特別與到台北信義威秀門市朝聖的果粉進行連線；此外，為了答謝果粉的支持，中華電贈送前20名排隊客戶AirPods Pro，讓頭香直呼排隊13小時很值得。
中華電信頭香鍾小姐表示，她為了搶下中華電的頭香禮，昨日晚上6時30分左右，就帶著枕頭、被子以及水等物品，來到門市現場等候；這次是第一次來排隊，會選擇iPhone 13 Pro 512G的天峰藍，主要是因為先前有使用256G的機型，但覺得容量不夠大，因此再往上升級。
在線上首賣會上，中華電信更抽出「iPhone 13全系列線上預約返購」13位幸運得獎者，包括最大獎優惠Hami Point 6萬9950點、iPhone 13 Pro 128G、iPhone 13 128G等。
中華電信董事長謝繼茂表示，今年是中華電信第14年銷售iPhone新機，果粉客戶數量仍居全台之冠，自去年中華電信5G率先開台後，引領台灣邁入5G新紀元，今年iPhone 13新機搭配中華電信的5G行動網速、多元資費與應用服務，將會「精采5G，速造強大」。
台灣大哥大今日開賣全新iPhone 13系列新機，但為防疫考量，首度採用線上方式舉行開賣會，現場除邀集台灣大體育家族成員、東奧金牌「舉重女神」郭婞淳外，更有新加入的奧運銅牌「拳擊女神」黃筱雯、「體操精靈」丁華恬同台互動。台灣大哥大總經理林之晨也於現場表示，12位參加奧運的贊助選手，全部送出頂規 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 1TB的旗艦機款，總價超過60萬。
林之晨指出，今日在防疫考量下，台灣大採取線上開賣會的形式與果粉相見歡，他們除了提供獨家免費6個月的 Apple Music服務給果粉，預計10月統一發送 Apple Music 專屬連結開啟優惠，更準備總價值逾40萬的重量級禮物，答謝果粉長年的支持。
台灣大為鼓勵民眾申辦新機，現場除了揭示iPhone 13系列全色系手機牆，讓線上收看直播的果粉，第一時間飽覽各款新機顏色，也由林之晨公布台灣大網路門市、myfone購物、momo購物網以及實體門市的開賣加碼禮，除了將直播現場實況開箱的9支手機，包括5支iPhone 1和4支iPhone 13 Pro，全部作為首賣當天和首周申辦的抽獎大禮，另外再加上開賣線上抽AirPods Pro、Apple Watch 6等多樣好禮。
台灣大也透露，30日前在myfone購物下單iPhone 13，可抽130元電子禮券等好禮，再享3個月螢幕破裂免費維修的保障、加購指定耳機33折等優惠，於myfone購物活動頁消費滿6600元並完成登記，還可再抽Apple Watch 6；同時，myfone購物也提供線上舊機回收服務，從評估價格、專人到府收件、人工檢測報價及領取回收金全程免出門，10月31日前完成舊機回收並換購iPhone 13系列新機，可再享最高3000元myfone購物折價券與電子禮券回饋。