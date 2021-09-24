COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

談恆大這一課　謝金河：現在要看誰會被拖下水

▲面對恆大風波，財信傳媒董事長謝金河認為，現在要往下看的不是恆大，而是恆大會把誰拖下水，下一張骨牌效應會發生在哪裡。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
▲面對恆大風波，財信傳媒董事長謝金河認為，現在要往下看的不是恆大，而是恆大會把誰拖下水，下一張骨牌效應會發生在哪裡。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-24 09:52:16

恆大集團破產風波，牽動世界金融局勢，今（24）美股早盤大漲，道瓊工業指數大漲5百多點，風波有暫緩趨勢；對此，財信傳媒董事長謝金河認為，市場投資人一定要養成習慣，不要被專家的意見嚇到，現在要往下看的不是恆大，而是恆大會把誰拖下水，下一張骨牌效應會發生在哪裡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河今天在臉書，以「恆大給大家上的這一課」為題發文，他說，中秋節假期，星期一港股開市大跌逾千點，終場下跌821.62，次日牽動美股跌勢，道瓊工業指數盤中一度下跌971.85，收盤跌614.41，台股怎麼接招？報紙都寫著恆大事件延燒，台股恐大跌，也有分析師直斷開盤跳空大跌600到700點，有朋友一早傳簡訊，問我要不要「砍」？

謝金河表示，自己反問朋友，恆大關台股什麼事？自己談論恆大會出事，已經至少講了兩年，恆大股價早已大跌，而且早已剩下残值，躺在地上，港股跌千點，不是因為恆大，而是，香港地產大亨被招到北京，香港私有財產制有了變化，香港地產商大殺自己的股票，受到影響較大的是美國華爾街金融大戶。

謝金河指出，觀察媒體報導，沒有人說這點，反而都在講恆大，高盛甚至說「恆大影響中國Gdp4.1%」，這都高估了恆大效應；自己曾經說過，恆大的問題，只有三條路，一、像安邦的吳小暉，先把許家印抓起來，再讓他把錢吐出來；二、參考王健林模式，由其他地產商分食，只是現在要找這麼大咖很難；三、由國家資本吃下像華融，海航，讓恆大慢慢消失，手上有恆大股票，債權的人或機構，只能自求多福。這兩天，劉鑾雄和他的華置總裁都把華人置業的恆大汽車股票，有價就殺，可以看出端倪。

謝金河認為，現在要往下看的不是恆大，而是恆大會把誰拖下水，下一張骨牌效應會發生在哪裡，市場投資人每天都會面對不同的問題與挑戰，一定要養成習慣，不要被專家的意見嚇到，也不要看到黑影就開槍，一定要深究問題的本質，千萬不要人云亦云，恆大給大家上了這一課很珍貴，今天道瓊工業指數又大漲506.5。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀