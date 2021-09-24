談恆大這一課　謝金河：現在要看誰會被拖下水

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謝金河表示，自己反問朋友，恆大關台股什麼事？自己談論恆大會出事，已經至少講了兩年，恆大股價早已大跌，而且早已剩下残值，躺在地上，港股跌千點，不是因為恆大，而是，香港地產大亨被招到北京，香港私有財產制有了變化，香港地產商大殺自己的股票，受到影響較大的是美國華爾街金融大戶。
謝金河指出，觀察媒體報導，沒有人說這點，反而都在講恆大，高盛甚至說「恆大影響中國Gdp4.1%」，這都高估了恆大效應；自己曾經說過，恆大的問題，只有三條路，一、像安邦的吳小暉，先把許家印抓起來，再讓他把錢吐出來；二、參考王健林模式，由其他地產商分食，只是現在要找這麼大咖很難；三、由國家資本吃下像華融，海航，讓恆大慢慢消失，手上有恆大股票，債權的人或機構，只能自求多福。這兩天，劉鑾雄和他的華置總裁都把華人置業的恆大汽車股票，有價就殺，可以看出端倪。
謝金河認為，現在要往下看的不是恆大，而是恆大會把誰拖下水，下一張骨牌效應會發生在哪裡，市場投資人每天都會面對不同的問題與挑戰，一定要養成習慣，不要被專家的意見嚇到，也不要看到黑影就開槍，一定要深究問題的本質，千萬不要人云亦云，恆大給大家上了這一課很珍貴，今天道瓊工業指數又大漲506.5。