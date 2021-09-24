3+11補充報告出爐　蘇貞昌為病逝者致歉、在野黨不買單

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報告指出，指揮官或行政首長每天有許多大小會議，需要做許多決策，有時候首長召集相關官員進行面報和討論，形成共識後，就立即付諸實行，過程並不會製作會議紀錄，行政部門開會也不是每場都有做成紀錄，這是行政機關慣常運作的模式，並非沒有會議紀錄就是疏忽草率。
外界有人質疑指揮中心將機組員檢疫模式改成「3+11」，是導致華航諾富特群聚案，進而引發國內本土疫情爆發的原因。報告指出，此一疑義，指揮官前已說明，4月15日開始實施的「加強版3+11」為航空機組員防疫管控機制的一種模式，4月17日起諾富特飯店有人開始出現症狀，發生後續群聚感染事件，但經過逾3個月的廣泛疫調，針對相關機組員、飯店員工及其同住家人共1790人進行居家檢疫採檢結果顯示「並無職場或家庭以外的社區接觸者確診」，因此沒有證據顯示機師與諾富特飯店群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有相關連結。
蘇貞昌在這份報告中表示，「防疫過程中所做的每一項決定、決策，不可能盡善盡美，而我作為行政院長，要負全國最高行政的責任，我們確實看到有國人因疫情而受苦、甚至死亡，對於給國人的照顧沒有做到百分之百好，基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉。」
國民黨書記長陳玉珍表示，3+11會議沒有會議紀錄是明顯違法，清楚的認錯報告才是國會需要的，行政院沒有清楚認錯，今天佔領議場也是迫不得已。台灣民眾黨立委蔡壁如則質疑衛福部長陳時中沒有公衛專業判斷，英、美等國1到4月因為英國變異株大爆發的時間，陳時中怎麼可以做出放寬機組員管制的決策。
時代力量黨團表示，雖然不滿意3+11補充報告，但是仍呼籲國民黨不要杯葛蘇貞昌上台報告。民進黨團則批評國民黨說話不算話，昨日總召柯建銘到國民黨團協商說提交補充報告就會讓蘇貞昌上台報告，今天國民黨立委卻佔領議場主席台，副幹事長蔡易餘質疑，因為國民黨明天要黨主席改選，這是把黨主席候選人江啟臣困在立院，合了另一位黨主席候選人張亞中的陰謀；幹事長劉世芳質疑國民黨不讓蘇揆上台報告，是為了黨主席選舉造勢。
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