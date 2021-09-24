3+11補充報告出爐　蘇貞昌為病逝者致歉、在野黨不買單

應立法院國民黨團要求，行政院今（24）日上午將「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」的補充報告送到立法院，行政院長蘇貞昌在書面報告中白紙黑字道歉。不過，在野黨均不買單，不滿意報告內容，國民黨團上午佔領議場質詢台，杯葛議事，不讓蘇貞昌上台報告。民進黨團質疑國民黨利用機會炒作明日黨主席選舉；時代力量則是呼籲不要杯葛蘇貞昌上台施政報告。

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根據行政院送交立院3+11補充報告中，蘇貞昌指出，「基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」。而對於外界質疑3+11是造成5月疫情破口，報告中指出，沒有證據顯示機師與諾富特飯店群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有關。