名家論壇》黃創夏／恨在瘟疫蔓延時，台灣麻煩了

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當然這裡的抗的「中」並非「中國」，而是「張亞中」！
驚嚇程度爆表的，非羅智強莫屬，自從韓流崛起之後，原本走文青風格的羅智強，越來越好戰、言論越來越激烈，頗有爭取韓國瑜繼承者地位的態勢，沒想到，面對張亞中，他也怕了。
「一個毀滅性的國民黨悲劇正在快速成形」、「遇見2022遭致毀滅性的挫敗」、「無法再保持沉默了」這種來自最深沉恐懼的吶喊，讓人看到羅智強以及國民黨許許多多還想要靠選舉找立足之地的政治人物的驚恐和害怕。
他們怕甚麼？許多人分析說是怕「紅統」的帽子被扣下去，一輩子都無法翻身了。
這話只對了一小部分，在當前台灣的主流民意當中，「統」確實是選舉的票房毒藥，但更需要警惕的是，那些支持張亞中的狂潮，許許多多都是飽經世故、見多識廣的資深公民，很多人和張亞中一樣，都有豐富的學識和曾經有備受尊敬的社經地位，他們難道會不知道嗎？
他們當然知道，但是他們已經不在乎，這樣的潮流，才是不管這場國民黨主席選舉結果如何，台灣即將要面對的大麻煩。
如此狂熱的千千萬萬個「張亞中們」真的只是要「統」嗎？
近期所有的民意調查都顯示，堅持台灣一定需要統一的根本寥寥可數，只有「2.9%」人數少到根本無法掀風造浪；就算再放寬問法：「並不堅持，但就算被統一也可以接受」的，僅有「8.2%」，說穿了，如果只是「統」，根本無法凝聚出「一把偃月刀，千軍萬馬來相見」之瞬間爆發之狂潮！
凝聚這些「張亞中們」的真正核心原因就只有一個字：「恨」！
他們痛恨民進黨、他們也越來越痛恨國民黨、事實上他們也看不起柯文哲和民眾黨、他們痛恨當前台灣的一切使他們充滿「失落感」的現象和人物，最後他們已經不信任民主、痛恨選舉，根本不在乎選舉了。
選舉贏了又如何？馬英九在2008年贏得765萬票，國民黨在立法遠擁有幾乎可以進行修憲的接近四分之三的席次、地方縣市長更掌握18席，被稱為「十八王公」，結果還不是被當時僅有27席立委的民進黨壓著頭在修理！
觀察當下的「張亞中現象」，請不要太輕率用「紅統」去評斷，他們集結的動力是「恨」，和先前趙少康號召的「戰鬥藍」一樣，都是因為被壓抑許久而無從抒發的「恨」已經匯流，隨時會大爆發！
而這樣的「恨」，更是痛恨他們信仰一輩子的國民黨「背叛」了他們之期待，2021全民最大黨，已經是「痛恨國民黨」！
這些「恨」的醞釀已產生自我安慰的「選舉無用論」的極端思維，引刀逞一快，不負白髮頭，以充滿失落感的資深國民黨員為主體的恨意，不在乎2022的選舉，也不期待2024的總統大選，就只剩下「拚啦，管他三七二十一」的垂暮吶喊。
這樣的發展，「話題性」十足，卻在「看好戲」的吵吵鬧鬧當中，民進黨很容易忽視到其中還是醞釀著「恨民進黨」風潮再起的徵兆。
奉勸民進黨公職人員，不要太淺層的只認為，趙少康和張亞中兩種現象是國民黨的「新黨化」或「紅統化」，也不要以為在這樣的局面之下，柯文哲的「民眾黨」將可以藉機擴大吸收國民黨的縣市議員版圖，「藍、白對抗」將趨於白熱化，民進黨將可以坐收漁利。
再度重申，歷次民調當中，「統派」就只不到「2.9%」的寥寥可數，趙少康和張亞中能掀起一波又一波的浪潮不只是因為「統」，請認清「2.9%」根本不可能具有形成話題的基礎。
凝聚這些人的是「恨」，他們的怒氣累積的越來越多，能量積壓持續蔓延和擴大。
能量總是需要尋找宣洩口，雖然現在衝擊著令他們失望地當下國民黨黨中央，但最後的目標還是會指向民進黨，特別是蘇貞昌越來越專斷的風格，後疫情時代內政問題挑戰越來越多，都會刺激這股力量持續擴大，2020這一年老是被逼要在幕後想辦法，努力在幫蘇貞昌善後的「拆彈人」蔡英文恐怕將會越來越艱困，疲於奔命。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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