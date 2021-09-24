名家論壇》張銘祐／主席選舉『捏驚死，放驚飛』

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而號稱國民黨最年輕，更代表著世代交替的江啟臣，不久前國民黨因為韓國瑜總統大選輸了兩百多萬票，也是因為如此，當時國民黨因為很多老一輩縮手，沒有人要當「過渡」主席的位置，在屬性上比較屬於深藍教義派的由郝龍斌宣布參選，而後江啟臣反而以世代交替、能夠帶領國民黨深切改革的氣勢，甚至要世代辯論、檢討對中路線….當選後有做？都只是交差了事，因為叔叔伯伯阿姨伯母，又出來擋、耍任性，從此變得窩囊了！
被朱立倫鎖定的紅統理論大師張亞中，本來就是吃深藍到紅的那一塊，過去在洪秀柱的影子下還搞了孫文學校，因為『本票』事件被切割，但是不因為如此，氣勢就會弱掉，反而逆勢成長了一段時間，對於參與過多次初選未遂的張亞中，這次終於有點氣勢，之前失業二十多年的韓國瑜，也在這樣的氣勢下重生，甚至選了總統，而黃復興黨部跟紅統的這一群人（韓粉），需要一個共主延續實力，張亞中絕對是他們首選，因為首推「一中同表」即出自於章的論述。
當然還有前彰化縣長卓伯源，爭議最小、議題無新創。但是前三位來看，國民黨距離本土化是越來越遠，甚至朱立倫的選舉方式都還是先跟深藍那一派示好，甚至為了捍衛兩蔣不惜跟立法院長游錫堃對上，為了中正紀念堂轉型，痛批民進黨搞「文化台獨」，最近蓮霧釋迦被中國禁入，朱立倫也大罵執政黨，完全不敢隨意指責中國，可以見得這位「正常倫」要的選票很明顯。
江啓臣身為台灣人，本來是國民黨本土化最好的代表，在血統與民族主義情節下，在主席上任不到三個月，被諸位大老邊緣化之下，也只能退回『九二共識』的理論，並沒有創造出什麼新的論述，折衷的再次提出「憲法九二」，總是提不出一個明確的改革方向，而是搞得四不像，連身兼立法委員常常黨團跟黨中央各吹各的調，對國民黨來說太多不正確，江啓臣很難大展身手，因為本身魄力不足。
台灣有句諺語「捏驚死，放驚飛」，大概是中國國民黨三位除了張亞中外的心聲，一方面知道國民黨因為馬英九時期的過度親中，國民黨這十年的發展才會如此慘烈，變相的產生了一群「韓粉」成就了一個韓國瑜，卻也犧牲了一個韓國瑜，國民黨就是這樣被牽制著，所謂的「接地氣的新論述」是遙遙無期了。
●作者：張銘祐／政治評論員
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