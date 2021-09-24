影／黨危急時刻  朱立倫催票：黨不能泡沫化成小綠、小紅

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朱立倫說，你我都熱愛中華民國，不管是民進黨的台獨主張，或者是過於偏激的兩岸政策，對於中華民國都是傷害，不能坐視也不會坐視。
朱指出，自己在革命軍人的家庭出生長大，知道什麼是「國家」、「責任」、「榮譽」。捍衛「中華民國，民主自由」的信念，早已深深烙印在他的心中。
朱立倫強調，受黨栽培從政23年，每一場硬仗，都是承擔。無論輸贏，都不曾缺席。正因為跌倒過、失敗過，更知道如何從低谷奮起、知道未來怎麼贏。
朱立倫說，國民黨要重視民生經濟，重視環保能源、重視交通建設，重視財政紀律，重視區域和平穩定，要重視、更要做到人民真正在乎的事。一席一席鄉鎮市長、縣市議員、地方首長，寸步不讓，只有從基層開始，贏回地方，國民黨才有希望重回中央。
朱立倫說，中國國民黨是創建與守護中華民國的百年大黨，要堅持正藍，堅持理性問政的治理典範，絕對不能沒有治理經驗地打高空、不能走極端，泡沫化變成小紅、小綠、小白。
「今天不做，明天就會後悔」，朱立倫說，黨與國如今都處於最危急的時刻，已經沒有後悔的本錢。退此一步，中華民國將再無生存。這是一個關鍵的時刻，需要您的參與。9月25日，拜託大家，風雨無阻，走出家門投下關鍵的一票，改變才有希望。