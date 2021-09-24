名家論壇》黃至堯／企業終極競爭力－長期主義

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首先找出企業的價值定位

將消費者體驗路徑做細部拆解

找出細分路徑的短板

用賦能方式改善短板

檢視效果並逐步微調

●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。





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