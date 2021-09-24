名家論壇》黃至堯／企業終極競爭力－長期主義

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亞馬遜堅持為股東創造長期價值而不是短期利益；毫無保留以用戶價值為核心，哪怕犧牲暫時利潤…貝佐斯的 “長期主義” 還體現在對現金流的看法、企業創新、技術開發、競爭策略、員工薪酬以及企業文化等方面。
從戰略角度觀察，亞馬遜的尊榮會員制, 不惱人包裝, 登入付款服務等等, 出發點都是圍繞著一個核心思想 : 如何帶給客戶更好地消費體驗，而非回應對手競爭。貝佐斯關注的是核心業務未來10、20年，甚至更長的發展；每項決策都圍繞核心業務開展。
2.「長期主義」的核心是聚焦
股神巴菲特的「好球帶理論」，指出投資很像打棒球，要等待屬於你的全壘打！因此巴菲特只投資自己最擅長的項目，以求報酬率極大化。“風口隨處都有，但不一定屬於你”。投入不熟悉領域，乍看可帶來其他收益，但處理不好反而對長期發展有所損害。許多老闆依託穩定的現金流，看到機會就投資，運氣好沒有獲利，嚴重的則是因投資失利影響本業，全盤皆輸。
3.「長期主義」的結果是積累
巴菲特另一個著名理論是「企業護城河」。「護城河」不一定能殺死惡龍, 但卻可以將其隔離在外, 避開威脅。護城河寬的企業都是經過長期積累，可能是品牌，市場規模，科技力，價格，或生態圈體系等。而「長期主義」就是替核心業務打造出難以模仿的護城河。比如可口可樂、吉列、亞馬遜等公司, 競爭者將難以複製其產品。
以亞馬遜集團為例, 它的物流系統，亞馬遜市集，電子錢包，尊榮會員制度，電子書閱讀器Kindle，電子書簡易出版系統及AWS（AWS原是屬於亞馬遜內部為了增進平臺交易的後臺系統服務，並非一開始就商業化。）等方方面面的積累，形成了核心業務 「電商交易」 護城河。所有發展，都圍繞在增進消費者在平臺上的消費。
4. 掌握關鍵五大步驟, 你也可以建構「長期主義」
- 首先找出企業的價值定位
- 將消費者體驗路徑做細部拆解
- 找出細分路徑的短板
- 用賦能方式改善短板
- 檢視效果並逐步微調
像亞馬遜20年始終聚焦於提升核心業務價值的公司相當少。許多企業在發展遇到瓶頸，就轉移至新事業；然而多數新事業起步的護城河相當脆弱，須投入大量資源，資源一但分散便無法面面俱到。隨著時間的流逝仍能堅持核心價值，並持續迭代精進, 終將造就長期勝出的關鍵。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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