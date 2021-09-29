金鐘56／唐綺陽突哽咽「人生沒白費」　國師2字另藏寓意

《NOWnews今日新聞》訪問時談到，自己一路以來從節目上的固定星座專家，到陸續接下主持工作，現在更因出眾的表現獲得金曲獎肯定，讓她不禁哽咽：「人生沒有白費。」至於「國師」的封號，唐綺陽坦承其實備感壓力，認為自己擔不起。

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▲唐綺陽（左起）、炎亞綸與吳姍儒以節目《36題愛上你》，角逐「綜藝節目主持人獎」。（圖／記者陳明安攝）

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▲唐綺陽感慨人生沒有白費，繞了一圈還是回到該去的地方。（圖／唐綺陽占星幫臉書）

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▲唐綺陽流利的口才、專業的解析令人佩服。（圖／唐綺陽占星幫臉書）

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▲唐綺陽經營「唐陽雞酒屋」Podcast節目。（圖／唐綺陽占星幫臉書）

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▲唐綺陽認為努力就一定會有收穫。（圖／記者葉政勳攝）

× ▲唐綺陽認為努力就一定會有收穫。（圖／記者葉政勳攝）

▲自媒體的興起，是唐綺陽在演藝之路上，一個嶄新的里程碑。（圖／記者葉政勳攝）



