COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

最後催票　張亞中喊：無論結果為何都已經贏得這場選戰了

▲國民黨主席選舉明（25）日投票，主席候選人張亞中氣勢高漲，與對手朱立倫呈捉對廝殺態勢。（圖／資料照片）
▲國民黨主席選舉明（25）日投票，主席候選人張亞中氣勢高漲，與對手朱立倫呈捉對廝殺態勢。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-09-24 11:07:56｜2021-09-24 11:15:28

國民黨主席選舉明（25）日投開票，黨主席候選人張亞中今（24）日在臉書表示，參選過程中，國民黨的黨友給予他溫暖的關懷與鼓勵，光是這樣情感投射在他身上的光熱，不管選舉結果如何，他都已經贏得這場選戰了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張亞中透過臉書向黨員喊話，中國國民黨主席選舉明天就要投票了，在這段日子裡，看到同志賣力為他拉票，真的非常感動。「中國國民黨的基層，曾幾何時，有過這樣一種自發的踴動，展現無比的能量，謝謝你們」。

「萬花叢中過，片葉不沾身」，張亞中說，自己的參選之路，已到尾聲，這將是他一生中最刻骨銘心的記憶，也是一抒書生報國之志，最接近理想的一刻。所有的鬼擾魔考，都是光榮的印記；所有的難堪攻訐，都是尊貴的加冕。

張亞中說，今天的統治者用「民主獨裁」，讓台灣人民恐懼莫名，壓抑噤聲；用「抗中保台」，遂行其竊國野心，大肆搜括掠奪；用「反中、仇中」，為其施政無方遮羞，傲慢自滿；用「窮台虛耗」，終結台灣，以迎武統。

張亞中表示，正因為如此，台灣人民亟待一個強而有力，不隨波逐流，不趨炎媚俗，不軟弱虛矯的在野黨，早日以政黨輪替。這是中國國民黨最有機會改變的一場選舉，也是真正由自主黨員決定台灣命運的一場選舉。讓他站在群眾中間，一起奮力推綠障，一起牽手護持台灣，一起救黨、救國、救兩岸。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀