最後催票 張亞中喊：無論結果為何都已經贏得這場選戰了
國民黨主席選舉明（25）日投開票，黨主席候選人張亞中今（24）日在臉書表示，參選過程中，國民黨的黨友給予他溫暖的關懷與鼓勵，光是這樣情感投射在他身上的光熱，不管選舉結果如何，他都已經贏得這場選戰了。
記者余祥／台北報導
2021-09-24 11:07:56｜2021-09-24 11:15:28
張亞中透過臉書向黨員喊話，中國國民黨主席選舉明天就要投票了，在這段日子裡，看到同志賣力為他拉票，真的非常感動。「中國國民黨的基層，曾幾何時，有過這樣一種自發的踴動，展現無比的能量，謝謝你們」。
「萬花叢中過，片葉不沾身」，張亞中說，自己的參選之路，已到尾聲，這將是他一生中最刻骨銘心的記憶，也是一抒書生報國之志，最接近理想的一刻。所有的鬼擾魔考，都是光榮的印記；所有的難堪攻訐，都是尊貴的加冕。
張亞中說，今天的統治者用「民主獨裁」，讓台灣人民恐懼莫名，壓抑噤聲；用「抗中保台」，遂行其竊國野心，大肆搜括掠奪；用「反中、仇中」，為其施政無方遮羞，傲慢自滿；用「窮台虛耗」，終結台灣，以迎武統。
張亞中表示，正因為如此，台灣人民亟待一個強而有力，不隨波逐流，不趨炎媚俗，不軟弱虛矯的在野黨，早日以政黨輪替。這是中國國民黨最有機會改變的一場選舉，也是真正由自主黨員決定台灣命運的一場選舉。讓他站在群眾中間，一起奮力推綠障，一起牽手護持台灣，一起救黨、救國、救兩岸。