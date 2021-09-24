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疫情燒到黑龍江！哈爾濱3天已26人確診　8區列中度風險

▲除了福建，中國的黑龍江省近日也傳出新冠本土疫情，集中在哈爾濱市。（圖／翻攝自鳳凰網黑龍江）
▲除了福建，中國的黑龍江省近日也傳出新冠本土疫情，集中在哈爾濱市。（圖／翻攝自鳳凰網黑龍江）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-24 11:19:54

中國福建省近日爆發新冠本土疫情，並有多家學校被波及，染疫孩童數量增加，讓父母相當憂心。不過除了福建，遠在東北的黑龍江省也開始傳出疫情，集中在哈爾濱，據悉3天已有至少26人確診。

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綜合《澎湃新聞》等中媒報導，哈爾濱此次新冠疫情本土確診人數還在增加，根據黑龍江省衛健委9月24日上午發布的消息，9月23日0-24時，黑龍江省又新增了15例本土，全部都在哈爾濱市巴彥縣，截至9月23日24時，黑龍江本土確診病例已達26例。

為了更快控制住疫情，哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部23日發出通告，將哈爾濱市巴彥縣興隆鎮文化嘉園小區、興林七委調整為中風險地區，加上此前劃出的6個區域，哈爾濱已有8個中風險地區，涉及南崗區和巴彥縣。

巴彥縣縣長汪育欣週四晚間表示，該縣自21日發現首例後，已完成共3輪全民核酸檢測，同時派出400人組成的流行病學調查隊伍，持續開展相關溯源工作，雖然已經排查出1000多名密切接觸者，但還不能判斷當前確診病例的密切接觸者，是否已全部找到。

報導也指出，9月23日新增的15例確診病例，都是在集中隔離醫學觀察期間，以及開展全員核酸檢測篩查中發現的，這意味著哈爾濱此輪新冠疫情已經在社區開始蔓延，目前官方還未公布哈爾濱市第一輪全員核酸檢測結果，疫情形勢還不明朗。

為了加快檢測速度，黑龍江省醫院派出了車載「火眼」移動方艙實驗室，赴哈爾濱市巴彥縣馳援，從9月21日開始，黑龍江省醫院已在3天內、分3批次派出了84人的醫療隊，協助當地深入村屯進行核酸採集工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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