疫情燒到黑龍江！哈爾濱3天已26人確診　8區列中度風險

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為了更快控制住疫情，哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部23日發出通告，將哈爾濱市巴彥縣興隆鎮文化嘉園小區、興林七委調整為中風險地區，加上此前劃出的6個區域，哈爾濱已有8個中風險地區，涉及南崗區和巴彥縣。
巴彥縣縣長汪育欣週四晚間表示，該縣自21日發現首例後，已完成共3輪全民核酸檢測，同時派出400人組成的流行病學調查隊伍，持續開展相關溯源工作，雖然已經排查出1000多名密切接觸者，但還不能判斷當前確診病例的密切接觸者，是否已全部找到。
報導也指出，9月23日新增的15例確診病例，都是在集中隔離醫學觀察期間，以及開展全員核酸檢測篩查中發現的，這意味著哈爾濱此輪新冠疫情已經在社區開始蔓延，目前官方還未公布哈爾濱市第一輪全員核酸檢測結果，疫情形勢還不明朗。
為了加快檢測速度，黑龍江省醫院派出了車載「火眼」移動方艙實驗室，赴哈爾濱市巴彥縣馳援，從9月21日開始，黑龍江省醫院已在3天內、分3批次派出了84人的醫療隊，協助當地深入村屯進行核酸採集工作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。