綠營網軍戰高虹安學歷 林為洲：民進黨對新竹選情焦慮
民眾黨立委高虹安日前接受名嘴朱學恒直播節目邀請高歌「塔綠班之歌」，因為歌詞嘲諷民進黨支持者而激怒綠營，遭到綠營網軍圍剿。旅美教授翁達瑞22日又在臉書發文批高虹安的學歷，直言「我都不敢自稱學霸。就憑高虹安的博士學位，她憑什麼接受學霸的封號」。對此，國民黨與民眾黨立委今（24）日則是力挺高虹安。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-24 11:59:44｜2021-09-24 12:19:41
選區新竹縣的國民黨立委林為洲受訪表示，挑惕學歷是有點吹毛求疵，學歷是不是跟大數據有關不一定，大數據專家也不一定要念資工系，有的念軟體、有的念硬體，或是工作中學到技能都有可能，就連記者也不一定念大傳、傳播系，綠營現在都在處理新竹合併問題，綠營很焦慮新竹會守不住，新竹市長林智堅被綠營視為新生代指標代表，政績也不錯，現在是傾全黨之力幫林智堅守住。
媒體詢問高虹安缺席今日立院黨團協商，心情是否受到影響？民眾黨立委蔡壁如表示，黨團協商只要兩位委員出席就行，今天早上高虹安也有一起出席晨會，看起來心情也沒有受到影響。蔡壁如質疑高虹安學歷的學者是不是真實人物，請他站出來而不要在臉書上寫，要打擊這種莫須有的假新聞。
民進黨幹事長劉世芳表示，學經歷是否在中選會認證是行政程序，她更否認民進黨會用側翼攻擊對手，只要符合新竹市民的資格都歡迎參選。
翁達瑞自稱曾「任教美國大學員工」，經常在臉書抨擊鴻海董事長郭台銘採購疫苗，但網路上卻搜尋不到翁在美國任教的學校資訊，PTT網友起底翁達瑞其實就是綠營網軍。資深媒體人彭文正起底這位「翁達瑞」的本尊，其實是教授陳時奮，在網路上不斷發動側翼言論，效忠綠營，但陳時奮本人則是加以否認。