史哲臉書解密防疫煙火新思維　高雄港做得到

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史哲以一味堅持要在港口在海上施放煙火的大叔身分回憶著說，20年前的農曆年他設計在高雄一港口外海、西子灣的防波堤施放「大港花火」，搭配在地交響樂團現場演出，雖然天氣冷但大家興奮不已，許多市民朋友都很肯定認為台灣設計出如同日本花火祭般的質感焰火。
史哲感慨地說，那時港市合作剛起步，只能在外港施放焰火，去年跨年高市終於有機會在高雄港施放跨百光年大港花火，營造出海港城市的壯闊氣勢，更在全球疫情蔓延中，呈現台灣的防疫能量，這5分鐘的焰火演出獲得世界級獎項肯定。
史哲指出，以往的國慶焰火，都會宣告加碼多少發焰火，即將施放上萬發焰火。但加碼的主力都是低空煙火，施放高度大概是40公尺到160公尺，焰火炸開後的直徑6公尺到160公尺。但這次高市政府的焰火加碼，全部加碼在12吋、16吋的焰火。
史哲也提醒大家還記得跨百光年的跨年煙火，雖然不能開放進場，但有許多朋友分享，住在左營區、鳳山區、小港區、前鎮區都看到跨年煙火耶！沒錯，我們那次施放了2顆16吋煙火、10顆12吋煙火。而這一次的國慶焰火高市府更加碼了超過百顆的12吋、16吋煙火，大口徑的煙火，施放高度高，綻放的直徑也非常大，大家在距離施放地點遠，都還能看到。這次的加碼，就是要讓大家，不用人擠人都可以看到國慶焰火。
史哲強調，這一次，加碼了12吋煙火100發、16吋煙火15發，這是史上高空煙火破紀錄的一次施放。透過文章的附圖，大家可以看到12吋煙火施放高度達260公尺、綻放直徑達220公尺，16吋煙火施放高度300公尺、綻放直徑250公尺。我們比對一下柴山的海拔是365公尺、八五大樓的高度是375公尺。透過這樣的高空焰火設計，盡量讓大家不用人擠人、在附近都可以看得到，努力來做到真防疫。