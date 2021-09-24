桃市BNT開打逾6千學生請疫苗假　鄭文燦：不算曠課

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桃園市各高中22日起陸續施打BNT疫苗，其中第一波施打的大園高中及觀音高中，在接種後第二天合計逾半數學生請「疫苗假」，大園高中請假人數多達768人，甚至高三某班只有6位學生照常到校上課，其餘29人請疫苗假在家休息，至於觀音高中也有350人請假。
市府教育局統計，從22日至今日，全市高中職校陸續開打，由醫療團隊入校為同意接種的學生接種BNT疫苗，3天累計的接種學生數為2萬9250人，今天有6144位學生請疫苗假，佔接種疫苗學生數的21.01％。
教育局表示，依照教育部規定，學生接種疫苗後可請3天疫苗假且不列入出勤，從施打當天開始計算。鄭文燦表示，全市符合接種資格得學生約有13萬3千人，預計施打13萬名學生，市府將於2週內全數施打完成，截至目前12至17歲國高中生接種BNT疫苗情形大致順力，因疫苗所產生的副作用也在預期範圍內，除了提醒學生及師長多注意接種後的身體狀況、多喝水，若接種後感到不適，經家長同意後可請1至3天的疫苗假。
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