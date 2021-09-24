新北三路齊發傳全運會聖火 侯友宜：掀起全臺追聖火熱潮
110年全國運動會聖火於野柳引燃後，今（24）日正式展開三路傳遞的工作；新北市長侯友宜表示，藉著公路、鐵路、網路的方式三路齊發、火力全開，將掀起一股全臺追聖火的熱潮。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-24 12:17:26
侯友宜指出，今日代表公路故事的火炬手是消防員尤偉檁，服務於新板分隊，是位抗疫英雄，而鐵路是全明星運動會的徐展元與雷艾美，他們將擔任環島列車的第一站火炬手；至於網路聖火則由合作夥伴的全家便利商店為代表，並特別用焰火霜淇淋來助陣。
侯友宜說，聖火隊從今日開始繞行全臺灣，傳遞這屆全運會熱情、堅毅精神，祝選手們場上較勁再締佳績，也歡迎大家透過Instagram「網路濾鏡」傳遞聖火，或呼朋引伴跟著「聖火去旅行」；希望這是一場人人可以參與的運動盛會，突破過往賽會，讓全民對傳遞聖火有感。
體育處長洪玉玲補充，三路聖火的火炬手代表，今早從市長手中接獲傳遞聖火的神聖任務，將號召更多人傳遞「隨時上場、火力全開」的希望能量；網路徵選的火炬手會在不同縣市登場，環島列車在各大車站也有不同名人上車，詳細的活動資訊請至「新北運動聚點」粉絲專頁，或110年全國運動會官網查詢。