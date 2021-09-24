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果粉露宿三創「9天8夜」　搶得iPhone 13頭香現賺2.3萬

▲亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧(右一)交機予瘋排９天８夜的頭香果粉神小姐(左一)。（圖／亞太提供）
▲亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧(右一)交機予瘋排９天８夜的頭香果粉神小姐(左一)。（圖／亞太提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-24 13:17:08

眾果粉引頸期盼的iPhone 13系列新機，於今（24）日正式開賣，今年除了台北市信義區外，於三創也出現排隊人潮。一名神小姐就為了搶得開賣會頭香，徹夜排隊9天8夜，因此獲得iPhone 13 Pro Max免費升級1TB容量的優惠，更帶回噪真無線藍牙耳機等配件，現賺近2.3萬元。

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亞太電信今於Gt智慧生活台北三創門市，舉辦「全民舞吉 搶新iPhone」限量首賣活動，吸引不少排隊人潮。其中，奪得頭香的神小姐16日約早上11時即開始排隊，就連中秋節四天連假都在排隊現場度過。

為感謝果粉支持，亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧宣布，神小姐選購的iPhone 13 Pro Max機型，免費爆規直升1TB容量。

首次參與iPhone首賣會的神小姐興奮表示，對於亞太電信的5G網路相當有信心，且只要用128GB的預算就能獲得1TB容量，便決心要提早卡位搶得超值的頭香優惠。

▲iPhone
▲iPhone 13系列新機今（24）日正式開賣，Apple經銷商德誼數位門市出現排隊人潮。（圖／德宜數位提供）
Apple經銷商德誼數位今日於三創也舉辦新機開賣會，同時推出「1元加購超值周邊」活動，讓前50名購買iPhone新機的消費者，都有機會以1元購入三合一無線充電器等好禮。

為搶得好禮，德誼數位三創門市外早上即湧現人潮，人龍蔓延到旋轉樓梯。強得頭香的柯小姐，於開賣13小時前就來排隊，主要是要買手機送家人當禮物，此次不僅購得iPhone 13 Pro天峰藍 256GB新機1支，並成功以1元加購Apple智慧音箱HomePod mini。

▲台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸（左）親臨現場，將iPhone
▲台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸（左）親臨現場，將iPhone 13新機交給頭香老客戶。（圖／台灣之星提供）
另一方面，台灣之星今日也於台北信義區舉辦「iPhone 13全系列開賣交機活動」，並由台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸將天峰藍iPhone 13 Pro，親手交機給幸運的頭香老客戶。

台灣之星頭香于先生表示，非常開心能收到台灣之星的邀請，到開賣活動現場領機，可以在開賣當天第一時間拿到想要的iPhone 13 Pro 256GB，還是他很期待的天峰藍色，真的非常興奮！

于先生說，這次續約搭配月租1199資費，不僅享有老客戶年資折扣優惠，手機多折6000元，加上他是在網路門市申辦，所以可以再享星等折扣優惠，算下來不到2萬就可以入手全新iPhone 13，真的非常划算！

同時，台灣之星現場也宣布，將祭出開賣當天限定優惠，包含手機配件大禮包最低33折起、符合資格再送商城購物抵用券5000元等。


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