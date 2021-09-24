果粉露宿三創「9天8夜」　搶得iPhone 13頭香現賺2.3萬

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為感謝果粉支持，亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧宣布，神小姐選購的iPhone 13 Pro Max機型，免費爆規直升1TB容量。
首次參與iPhone首賣會的神小姐興奮表示，對於亞太電信的5G網路相當有信心，且只要用128GB的預算就能獲得1TB容量，便決心要提早卡位搶得超值的頭香優惠。
Apple經銷商德誼數位今日於三創也舉辦新機開賣會，同時推出「1元加購超值周邊」活動，讓前50名購買iPhone新機的消費者，都有機會以1元購入三合一無線充電器等好禮。
為搶得好禮，德誼數位三創門市外早上即湧現人潮，人龍蔓延到旋轉樓梯。強得頭香的柯小姐，於開賣13小時前就來排隊，主要是要買手機送家人當禮物，此次不僅購得iPhone 13 Pro天峰藍 256GB新機1支，並成功以1元加購Apple智慧音箱HomePod mini。
另一方面，台灣之星今日也於台北信義區舉辦「iPhone 13全系列開賣交機活動」，並由台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸將天峰藍iPhone 13 Pro，親手交機給幸運的頭香老客戶。
台灣之星頭香于先生表示，非常開心能收到台灣之星的邀請，到開賣活動現場領機，可以在開賣當天第一時間拿到想要的iPhone 13 Pro 256GB，還是他很期待的天峰藍色，真的非常興奮！
于先生說，這次續約搭配月租1199資費，不僅享有老客戶年資折扣優惠，手機多折6000元，加上他是在網路門市申辦，所以可以再享星等折扣優惠，算下來不到2萬就可以入手全新iPhone 13，真的非常划算！
同時，台灣之星現場也宣布，將祭出開賣當天限定優惠，包含手機配件大禮包最低33折起、符合資格再送商城購物抵用券5000元等。