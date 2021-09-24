「塔綠班」之歌激怒綠營圍剿學歷　張其祿力挺同黨高虹安

我是廣告 請繼續往下閱讀
張其祿指出，在國外取得之學位，皆會經我國駐外使館之文憑驗證，並符合教育部國外學歷認定資格等規範後才能被認定，亦才能做為任職教職、公職，甚至是選舉公報學歷揭示之用，當前各校本身或公開的學歷查詢系統如National Student Clearinghouse等皆可清楚的查詢到學位取得、修業期間等資訊，事實清楚明確，非任何人能恣意否認或曲解。
張其祿表示，指導教授之CV本來就無規定需要放置受指導學生之姓名與論文名稱。他從未將所指導之學生資訊放於CV之中，因各種公開的碩、博士論文查詢系統(如臺灣博碩士論文知識加值系統)，皆能清楚完整地查詢到我所指導過之學生論文資訊。且CV為個人的研究履歷，實無一定必要再放上學生論文指導情況，「尤其資深教授的指導學生眾多，又怎可能一一羅列，因此CV『除名』之說完全荒誕不經！」在理工領域，指導教授與學生在期刊論文上的合作反而是更重要的學術成就指標，因此指導教授CV更有可能的是將其與學生所共同投稿及刊載之論文放於CV之上，而非學生之論文。
張其祿最後表示，論文「感謝詞」實無關一學生與指導教授或口試委員間的受業與研究合作關係，且論文的主體是其研究內容，其良窳則是其研究的品質。藉感謝詞的長短來牽拖，實為刻意之操弄及挑撥，「指謫英文程度，則更是無聊，國人的母語非英語，此更是雞蛋中挑骨頭。」