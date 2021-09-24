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「塔綠班」之歌激怒綠營圍剿學歷　張其祿力挺同黨高虹安

▲針對自稱旅美教授翁達瑞質疑高虹安學歷，同黨立委張其祿（右）以學者身份力挺高虹安。（圖／記者呂炯昌攝）
▲針對自稱旅美教授翁達瑞質疑高虹安學歷，同黨立委張其祿（右）以學者身份力挺高虹安。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-24 13:53:08

民眾黨立委高虹安日前接受名嘴朱學恒直播節目邀請高歌「塔綠班之歌」，因而激怒綠營，遭到綠營網軍圍剿。「自稱」旅美教授的翁達瑞22日在臉書發文批高虹安的學歷。民眾黨立委張其祿今（24）日以學者身分力挺高虹安，並質疑挑惕論文格式的人是無聊、雞蛋裡挑骨頭。

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張其祿表示，以他在大學教書超過20年，已是特聘教授、曾任系主任、學院院長等職，並且也從美國取得博士學位，以學者身份為高虹安釐清事實。他從未聽聞過論文遭指導教授「除名」的說法，更遑論在「學術履歷」（CV）上沒有列出指導學生的姓名及論文名稱便是對該名學生的「除名」或「不承認此博士生」。這樣的混淆視聽相信所有在大學指導過學生的老師皆不可能認同，因為「學位」的取得皆會按嚴謹的修課、資格考試、論文答辯等程序進行，能一一完成及符合之後，才能被校方授予學位。這不是指導教授的CV有沒有列出該生，就來決定其是否有獲得該一學位。

張其祿指出，在國外取得之學位，皆會經我國駐外使館之文憑驗證，並符合教育部國外學歷認定資格等規範後才能被認定，亦才能做為任職教職、公職，甚至是選舉公報學歷揭示之用，當前各校本身或公開的學歷查詢系統如National Student Clearinghouse等皆可清楚的查詢到學位取得、修業期間等資訊，事實清楚明確，非任何人能恣意否認或曲解。

張其祿表示，指導教授之CV本來就無規定需要放置受指導學生之姓名與論文名稱。他從未將所指導之學生資訊放於CV之中，因各種公開的碩、博士論文查詢系統(如臺灣博碩士論文知識加值系統)，皆能清楚完整地查詢到我所指導過之學生論文資訊。且CV為個人的研究履歷，實無一定必要再放上學生論文指導情況，「尤其資深教授的指導學生眾多，又怎可能一一羅列，因此CV『除名』之說完全荒誕不經！」在理工領域，指導教授與學生在期刊論文上的合作反而是更重要的學術成就指標，因此指導教授CV更有可能的是將其與學生所共同投稿及刊載之論文放於CV之上，而非學生之論文。

張其祿最後表示，論文「感謝詞」實無關一學生與指導教授或口試委員間的受業與研究合作關係，且論文的主體是其研究內容，其良窳則是其研究的品質。藉感謝詞的長短來牽拖，實為刻意之操弄及挑撥，「指謫英文程度，則更是無聊，國人的母語非英語，此更是雞蛋中挑骨頭。」

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