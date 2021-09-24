綠營新北黨部辦公共政策研習班 林右昌、趙怡翔擔綱講師
為了突破新北市基層（里長）版圖長期藍大於綠的困境，營造重返執政的契機，民進黨新北市黨部10月23日將舉辦公共政策研習班；此次特邀基隆市長林右昌、前駐美代表處政治組長趙怡翔擔綱講師群，為有志參與公共事務的黨員，量身打造精選課程。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-24 13:42:42｜2021-09-24 13:46:36
民進黨新北市黨部主委何博文表示，此次的公共研習班是由新北市黨部與臺北大學合作舉辦，舉辦的目的，即是提升黨籍候選人的選舉戰力與治理能力；尤其藍綠里長的席次懸殊，而里長又是政治版圖最基礎的單位，因此經營地方必須從點、線、面，有次序的強化起來。
何博文指出，林右昌深耕基隆十年磨一劍，在一次次的敗選中持續累積實力，最終成功讓基隆市政黨輪替，上任後立即著手改革與建設，使基隆人重拾光榮感，這次他將分享自己的從政理念與市政實務經驗。
此外，曾在總統大選勝選日擔任口譯一戰成名的趙怡翔，著墨國際政治多年，具豐富的外交工作經驗，自駐美政治組回台後人氣竄高；近年疫情衝擊全球，疫苗成為國際與國內政治角力的戰場，將帶大家一起看見疫苗問題的真相。
新北市黨部說，公共政策研習班就是明年選戰的先修班，課程內容經過精心安排，從國際問題到縣市治理、社區營造甚至選戰策略，為的就是將每位學員打造成強的候選人、好的政治工作者；希望明年大家可以一起贏得選戰，提升市政品質，給市民一個更好的新北市，詳情請電2252-8111洽詢。