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快訊／本土個案加一　新北女20多歲女發燒確診

▲中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增8例病例，分別為1例本土及7例境外移入。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增8例病例，分別為1例本土及7例境外移入。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-24 14:08:29

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增8例病例，分別為1例本土及7例境外移入，另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16286)，為20多歲女性，9月7日因發燒就醫快篩為陰性，9月22日因工作需求就醫採檢，並於今日確診。衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案，為5例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自貝里斯(案16279)、英國(案16280)、菲律賓(案16281、案16282、案16283)、美國(案16284)、日本(案16285)，入境日介於9月11日至9月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,241,201例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,223,684例排除)，其中16,176例確診，分別為1,543例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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