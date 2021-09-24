丈夫墜樓身亡　62歲劉雪華聊近況：我一定會去養老院

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劉雪華1999年與知名編劇鄧育昆結婚，2011年丈夫在上海住處意外墜樓身亡。劉雪華近日錄節目《屋檐之夏》，透露另一半走了之後，很多人擔心她會自閉，獨居10年來，她每天開電視睡覺，24小時不關，起床後就是餵寵物狗、打掃家裡、看電視、玩麻將手遊，以及和姊姊講電話。
「我是一個很無聊的人，不出門、不上網，跟現代人生活脫節」，劉雪華坦言，自己的生活一成不變、太平淡，擔心節目播出來不能看，她也吐露心中憂慮，「一個人住別的不怕，就是怕萬一有天摔跤了或是幹嘛，沒有人知道，會有點擔心」，更說再過10年一定會到養老院住，「以前不會想這些，年紀大了就會注意這些問題。」
劉雪華6年前曾在節目上談亡夫，即便事隔多年，劉雪華想到仍十分心痛，「我真的不知道到底是怎麼回事，這就是我心裡面一直以來最不舒服的一件事，我真的不相信他會自殺。」 回憶當時情景，她說當晚11點就寢，清晨4點醒來找不到先生，打手機也沒人接，「後來我一看窗戶開著，窗簾在飄，心頭震一下，馬上找朋友來幫我去看，結果真的是...」（編輯：楊穎軒）
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