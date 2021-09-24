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丈夫墜樓身亡　62歲劉雪華聊近況：我一定會去養老院

▲劉雪華近況曝光。（圖／屋檐之夏微博）
▲劉雪華近況曝光。（圖／屋檐之夏微博）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-24 14:45:30｜2021-09-24 14:49:56

資深女星劉雪華為80年代當紅演員，幾部瓊瑤的作品《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》為人熟知，3秒掉淚的硬底子演技被妙喻「水龍頭」，近年她作品產量減少，一個人獨居在上海，綜藝節目特別公開其近況，11月將滿63歲的劉雪華說：「再過10年我一定會去養老院。」

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▲劉雪華演技精湛，代表作無數。（圖／IMDb）
▲劉雪華演技精湛，代表作無數。（圖／IMDb）
▲劉雪華飾演邢昭林奶奶。（圖
▲劉雪華近年戲劇作品減少。（圖／WeTV提供）
劉雪華1999年與知名編劇鄧育昆結婚，2011年丈夫在上海住處意外墜樓身亡。劉雪華近日錄節目《屋檐之夏》，透露另一半走了之後，很多人擔心她會自閉，獨居10年來，她每天開電視睡覺，24小時不關，起床後就是餵寵物狗、打掃家裡、看電視、玩麻將手遊，以及和姊姊講電話。

▲劉雪華平時靠看電視、玩手遊打發時間。（圖／屋檐之夏微博）
▲劉雪華平時靠看電視、玩手遊打發時間。（圖／屋檐之夏微博）
「我是一個很無聊的人，不出門、不上網，跟現代人生活脫節」，劉雪華坦言，自己的生活一成不變、太平淡，擔心節目播出來不能看，她也吐露心中憂慮，「一個人住別的不怕，就是怕萬一有天摔跤了或是幹嘛，沒有人知道，會有點擔心」，更說再過10年一定會到養老院住，「以前不會想這些，年紀大了就會注意這些問題。」

▲62歲劉雪華保養得宜。（圖／屋檐之夏微博）
▲62歲劉雪華保養得宜。（圖／屋檐之夏微博）
劉雪華6年前曾在節目上談亡夫，即便事隔多年，劉雪華想到仍十分心痛，「我真的不知道到底是怎麼回事，這就是我心裡面一直以來最不舒服的一件事，我真的不相信他會自殺。」 回憶當時情景，她說當晚11點就寢，清晨4點醒來找不到先生，打手機也沒人接，「後來我一看窗戶開著，窗簾在飄，心頭震一下，馬上找朋友來幫我去看，結果真的是...」（編輯：楊穎軒）

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