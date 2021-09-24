中市加碼抽現金振興 藍綠議員質疑效益

我是廣告 請繼續往下閱讀
市長盧秀燕表示，六都人口規模大，其他五都配合振興五倍券的加碼方案，主要以抽券或獎品為主，台中市是抽現金為主；此外，台中市獎項很豐富，台中只要在合作店家消費累積167元就可抽1次，最小現金獎5000元，等於有機會用167元換5000元，將吸引民眾到台中消費。
民進黨議員施志昌表示，盧市長可能又會說，讓富人多消費不好嗎？問題是，消費的錢都在哪些項目？一般民眾的消費可能在服飾、3C產品、餐飲跟旅遊，這些才是真正消費在基層商家、攤販。有錢人如果要持續消費，要衝高消費金額，即使是有錢人花在這些項目也有限，最後都會花費在高單價商品、奢侈品、精品、房子、車子，這根本無助基層商家與攤販，但這一波疫情最受衝擊就是這群基礎消費的廣大商家，卻很難從台中購物節受益。
議員黄守達說，多數市民對台中市此次提出的振興方案相當不滿，市府應傾聽民意，將浮編的千萬預算全數拿來作為發放「台中市民專屬振興消費券」之用，限定於台中市場、夜市、商圈等等在地商家使用，讓經費能真正振興到台中市民，真正回流到地方。
議員周永鴻批評，盧市府振興無能，只會花3.5億舉辦成效灌水澎風的台中購物節。他表示消費滿500就能抽獎一次，讓炒地皮能無限抽現金，只會圖利有錢人和開發商，對小店家和市民毫無助益。
周永鴻批評，台中市GDP明明沒有資料，經發局提供的「台中購物節效益分析報告」卻宣稱購物節每創造1元消費，可帶動總體經濟產值1.75-2.46元的效益，分析基礎就大有問題，灌水澎風。
謝明源議員質疑，市府的5倍券振興經濟，覺得華而不實，大而不當，花了3億5千萬，有多少可以回饋台中市在地經濟，幫助在地小攤商，如果光靠日日抽，週週抽，月月抽，5倍券變成摸彩券，何況抽到的人，來自全國各地民眾，不一定會在台中消費，不如高雄券限定在高雄才能消費使用，所以謝明源議員要求市府提出改善方案，參考別県市的作法，真正落實照顧在地經濟，攤商。
議員陳淑華指出，追加的3.5億是用來辦理中央振興券加值計劃，卻變成將原先購物節三千萬的預算加碼，根本沒有達到加值目的，整體方案沒有乘數效果，不僅沒普及性，即便中獎也不能保證讓三億多的現金會持續留在台中消費。
陳淑華說，各百貨公司週年慶活動時都會提供禮券、商品券回饋，就是藉著吸引民眾回購增加消費，來刺激買氣，但台中市完全沒有相應五倍券的活動，只會顧著購物節、只會辦抽獎，振興基層市場、夜市、店家卻一點辦法也沒有。
國民黨議員黃馨慧表示，疫情期間受害最大、範圍最廣的其實是基層經濟，但這次振興政策，不論是中央五倍券沒有發行小面額，或是地方政府購物抽獎門檻都不利於微型商店或攤商小吃，既然要振興政策最好有「層次性｣、讓百業「雨露均霑｣才能有效促進內需經濟。
經發局說，中央至今已追加數千億防疫與紓困特別預算，台中搭配購物節的抽獎激勵措施，享有抽現金與合作店家折扣雙重優惠，加碼現金總額超過3億元，讓各行各業都受益。
另外，目前六都加碼措施都有抽獎機制，台中祭出「日日抽五千現金、週週抽十萬現金、月月抽百萬現金、壓軸抽千萬好宅」，可提高民眾到台中使用振興券的誘因，協助產業振興。