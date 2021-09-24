中市加碼抽現金振興 藍綠議員質疑效益

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市長盧秀燕表示，六都人口規模大，其他五都配合振興五倍券的加碼方案，主要以抽券或獎品為主，台中市是抽現金為主；此外，台中市獎項很豐富，台中只要在合作店家消費累積167元就可抽1次，最小現金獎5000元，等於有機會用167元換5000元，將吸引民眾到台中消費。

▲民進黨議員施志昌、黄守達表示，多數市民對台中市此次提出的振興方案相當不滿，市府應傾聽民意(圖／柳榮俊攝2021.9.24)

經發局說，中央至今已追加數千億防疫與紓困特別預算，台中搭配購物節的抽獎激勵措施，享有抽現金與合作店家折扣雙重優惠，加碼現金總額超過3億元，讓各行各業都受益。

另外，目前六都加碼措施都有抽獎機制，台中祭出「日日抽五千現金、週週抽十萬現金、月月抽百萬現金、壓軸抽千萬好宅」，可提高民眾到台中使用振興券的誘因，協助產業振興。

▲議員周永鴻批評，花3.5億舉辦成效灌水澎風的台中購物節。讓炒地皮能無限抽現金，對小店家和市民毫無助益。(圖／柳榮俊攝2021.9.24)