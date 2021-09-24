蔡英文：現在是我們加入CPTPP最好、最適當的時機

蔡英文總統今（24）日上午視導「基隆港西11號碼頭」時表示，前天已經正式遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，不論是在硬體面、法制面、社會面，台灣都已經做好通盤準備；加入CPTPP將強化台灣在全球的關鍵戰略與經貿地位，進一步和世界接軌，現在各方面水到渠成，就是我們加入CPTPP最好、最適當的時機。





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蔡英文今天抵達基隆港西11號碼頭後，首先聽取台灣港務公司董事長李賢義簡報「軍港西遷工程」；隨後致詞表示，在她任內非常重要的施政目標之一，就是要推動基隆市港再生標竿計畫，使得軍港遷移，完成基隆港轉型，這也是許多基隆人多年來的夢想，希望中央地方繼續加強合作，一定要在明年如期如質完工，甚至加速完工。





蔡英文提到，西11碼頭第一期工程已經有良好的進度，也期待第二期、第三期工程，能夠迎頭趕上，甚至超前。未來，在軍港西遷完成後，新的營區會是原來的三倍，有足夠的腹地可以打造完善的基地設施，可以提供海軍更好的支持，並且強化整體戰備能量，達成國防戰備和城市發展的雙贏。





蔡英文也強調，基隆是郵輪的中心，也曾獲頒「亞洲最佳郵輪母港」，軍港遷移後，釋出的東岸碼頭空間，經過活化運用，可以讓基隆繼續成為國際觀光、交通的重要樞紐，這也是交通部的規劃。





蔡英文表示，台灣要持續走向世界，就在前天，我們已經正式遞件，申請加入CPTPP。這幾年來，我們也陸續做了很多準備工作，包括：法規修訂、和社會各界的溝通，以及和成員國諮商。現在水到渠成，就是我們加入CPTPP，最好、最適當的時機。





蔡英文進一步說明，不論是在硬體面、法制面、社會面，台灣都已經做好通盤準備；加入CPTPP將會強化台灣在全球的關鍵戰略與經貿地位，更進一步和世界接軌。



