中市疫苗接種率突破50%

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另昨至今發生學生疫苗注射後不良反應的處置現況為何？教育局表示，截至目前，台中市昨日施打ＢＮＴ疫苗產生不良反應共有10名學生，主要症狀為胸悶、心跳過快、血壓飆高、嘔吐、氣喘、過敏紅疹等，經送醫診治，症狀已緩解並出院，但其中1名學生昨下午接種後，發生双下肢僵硬及右手痙孿情形，經診治狀況已改善並恢復知覺，目前持續留院觀察。
衛生局指出，台中市配合中央政策，自昨(23)日起至10月8日止，為全市12至未滿18歲的高、國中學生進行BNT疫苗第一劑接種作業，全市有將近95%學生經家長同意接種，大部分安排於校園內施打；另市府已請學校適時調整後續課程內容，以靜態活動為主，並持續注意學生身體狀況，也叮嚀學生回家後應多喝水、充足睡眠。
衛生局表示，除了持續提升第一劑接種涵蓋率，台中市也加強第二劑接種率，9月15至17日間已開設快打站，針對65歲以上長者及55歲以上原住民完成45,094位AZ第二劑接種， 昨、今兩日也安排快打站提供75歲以上長者及65歲以上原住民莫德納第二劑接種，9月29日起將啟動第三波快打站，提供70歲以上長者及60歲以上原住民接種莫德納第二劑，第9期預約平台已有69,287人完成高端疫苗第二劑預約，將自9月30起於合約院所接種。
衛生局呼籲，透過疫苗接種才能有效保護自己及家人健康，請尚未接種第一劑的民眾，盡速上1922預約平台進行意願登記及預約接種，請務必依照登記預約及通知的時間前往接種疫苗，越早完成施打，越早擁有保護力。
教育局表示，今（24）日截至上午11時30分止，慈明高中共有7名學生經現場醫護人員判斷後送醫，5名送長安醫院、2名送803醫院，7名學生症狀均為胸悶、嘔吐及頭暈，其中送長安醫院的5名學生，有4名已症狀緩解返家休息，1名待家長接回。