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奈良美智認證！邱國正外孫女撞臉「背後藏刀」畫作女娃

▲國防部長邱國正外孫女撞臉奈良美智畫作「背後藏刀」女娃。（圖／邱子芸提供）
▲國防部長邱國正外孫女撞臉奈良美智畫作「背後藏刀」女娃。（圖／邱子芸提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-24 18:35:44

來自日本的知名藝術家奈良美智特展目前正在高雄市立美術館展出，他的畫作以「厭世臉小女孩」聞名，在台灣有很高的知名度，奈良美智的一幅知名畫作《背後藏刀》現在出現了「真人版」，國防部長邱國正外孫女可愛的神情，意外撞臉《背後藏刀》中的小女孩。小女孩的媽媽、邱國正女兒邱子芸將照片PO上社群網站後，奈良美智不但轉發、還打上100分，成了大師親自認證的萌娃。

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邱子芸接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，之前就覺得小女兒很像奈良美智畫作的小女孩，於是就把女兒照片PO在IG上，還tag奈良美智，看看能不能讓大師注意到，當時本來不抱任何期望，就想說試試看，沒想到，奈良美智竟然主動轉發，還在照片打上100分。

邱子芸說，當時是她老公先看到，再告訴她，她知道奈良美智本人轉發之後，覺得非常激動。

邱國正2021年接任國防部長前，曾擔任六軍團指揮官、國防大學校長、陸軍司令、國防部軍備副部長、參謀總長與退輔會主委，2017年屆齡退休，2018年轉任退輔會主委，2019年7月華航私菸案爆發後，再度擔任「救火隊」擔任國安局局長，整頓國安局紀律。

▲國防部長邱國正外孫女撞臉奈良美智畫作「背後藏刀」，獲得奈良美智100分肯定還轉發。（圖／邱子芸提供）
▲國防部長邱國正外孫女撞臉奈良美智畫作「背後藏刀」女娃，獲得奈良美智轉發，還打上100分。（圖／邱子芸提供）


▲國防部長邱國正外孫女撞臉奈良美智畫作「背後藏刀」。（圖／邱子芸提供）
▲國防部長邱國正外孫女撞臉奈良美智畫作「背後藏刀」女娃。（圖／邱子芸提供）

▲國軍服裝供售站大直門市開幕典禮，由國防部長邱國正親臨主持。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.15）
▲國防部長邱國正。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.15）



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